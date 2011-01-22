100 امامزاده در استان زنجان بازسازی و مرمت می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، محمد رئوفی نژاد ظهر شنبه در جلسه مشترک ستاد بازسازی امامزادگان و اماکن متبرکه و ستاد احیای موقوفات استان زنجان افزود: متاسفانه حرکتی که در راستای بازسازی آنها آغاز شده است، نه تنها باعث برکاتی برای استان خواهد شد بلکه الگویی برای کل کشور نیز خواهد بود.

وی ادامه داد: تأمین برق از طریق انرژی خورشیدی برای امامزادگان صعب العبور به دلیل پاک بودن این انرژی و کم هزینه بودن آن، در اولویت قرار گیرد.

رئوفی نژاد افزود: با توجه به اینکه هزینه انتقال برق به مناطق صعب العبور بیشتر از هزینه تأمین از طریق انرژی خورشیدی است، استفاده از این نوع انرژی برای تأمین برق امامزادگانی که در مناطق صعب العبور هستند، به صرفه تر است.

استاندار زنجان با تأکید بر اینکه همه موقوفات باید به اداره کل اوقاف معرفی شده و در چارچوب مدیریت آن قرار گیرد، افزود: متأسفانه با وجود همه وسواس هایی که در خصوص این موضوع شرعی وجود دارد، هنوز هم یکی از فعالیت ها در حوزه اوقاف باید کشف موقوفات باشد و این امر بدین معنی است که برخی به وظیفه و تکلیف شرعی خود عمل نکرده و این موقوفه ها را معرفی نمی کنند.

رئوفی نژاد با بیان اینکه 125 میلیارد تومان اعتبار در سفر دور سوم هیئت دولت برای ارتقاء شاخص های فرهنگی استان طی پنج سال اختصاص یافته است، افزود: یکی از محورهایی که در ستاد راهبردی فرهنگی استان برای این بودجه در نظر گرفته شده است، مربوط به توسعه و ساماندهی فضاها و اماکن دینی و مذهبی است و می توان بخشی از اعتبارات مورد نیاز برای بازسازی امامزادگان و مساجد را از این محل تأمین کرد.