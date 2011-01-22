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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۱۴

احیای موقوفات از تاکیدات دولت است

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون عمرانی استانداری زنجان گفت: دولت دهم توجه بر احیاء و بازسازی موقوفات را تاکید کرده و این امر را در اولویت برنامه ها قرار داده است.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سعید رفیعی ظهر شنبه در جلسه ستاد موقوفات افزود: توجه و ضرورت به بحث موقوفات برای همه واجب است لذا در این راستا باید نسبت به احیاء و بازسازی آن اقدامات لازم در دستور کار قرار گیرد.

وی اظهار داشت: حذف انرژی افزوده پلاکهای موقوفات را داشتیم که در این راستا برنامه هایی در دستور کار قرار گرفته است.

رفیعی تاکید کرد: در راستای احیای موقوفات وام به 100 نفر از متقاضیان داده شده  لذا این وام ها به خود امامزاده ها لحاظ شده است.

وی همچنین به بازسازی دو امامزاده امام جواد اغلبیک و یعقوب در صائعین قلعه اشاره کرد و گفت: کلیه انشعابات (آب و برق و راه) انجام شده است.

معاون عمرانی استانداری زنجان افزود: در راستای احیای امامزاده ها بالای 100 تا 300 میلیون تومان هزینه شده است.

کد مطلب 1237334

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