انتقال اسکلتهای 5 هزار ساله بمی به کرمان/ چاره ای جز انتقال نبود

به گزارش مهر در کرمان، طی روزهای اخیر خبر کشف یک محوطه باستانی جدید در حاشیه رودخانه بم با قدمت پنج هزار سال به عنوان یکی از مهمترین اکتشافات باستان شناسی کشور در حالی منتشر شد که به گفته کارشناسان میراث فرهنگی مطالعه در خصوص این تمدن می تواند عصر جدیدی را در تاریخ اقوام شرق کشور بگشاید.

در همین راستا گروه باستانشناسی میراث فرهنگی اقدام به حفاری گورستان تاریخی این محوطه باستانی در حاشیه رودخانه بم کرد و طی دو هفته 9 قبر را که حاوی 9 اسکلت زن، مرد و نوجوان بودند کشف کردند.

اما نکته قالب توجه در خصوص این کشفیات این بود که در روزهای اول کارشناسان در خصوص لزوم جابجا نکردن اسکلتهای این تدفین های باستانی که از نوع جنینی و طاق باز بود تاکید کردند اما درنهایت پس از پایان کاوش شاهد انتقال اسکلتها بودیم.

باستان شناسان در روزهای اول اعلام کردند به دلیل فرسایش فراوان و ضرورت انجام مطالعات باید این اسکلتها در مکان کشف نگهداری شوند اما در کمال تعجب این اسکلتها طی روزهای اخیر از بم جمع آوری و به کرمان منتقل شدند.

سرپرست گروه کاوش این محوطه در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: از همان روز اول کاوش اعلام کردیم که اسکلتها با آسیب جدی مواجه شده اند که دلیل عمده آن نیز جاری بودن رودخانه در کنار محوطه و بروز سیلاب بوده است.

نادر علیدادی سلیمانی افزود: تا پایان کار این اسکلتها را به سختی در محیط نگه داشتیم چون به دلیل مجاورت با رودخانه و وزش باد در منطقه امکان آسیب وجود داشت و درنهایت چاره ای جز انتقال آنها به کرمان نداشتیم.

وی افزود: بدون شک اگر استخوانها را در منطقه رها می کردیم آسیب جدی می دیدند همان طور که تاکنون نیز بسیاری از اشیای داخل گورها و موادعالی و همچنین رنگ دانه ها آسیب دیده بودند.

این باستان شناس گفت: برای استفاده از علوم میان رشته ای و تعیین دی ان ای و آزمایش بر روی استخوانها آنها را به کرمان ارسال کردیم.

وی ادامه داد: امکان ایجاد موزه باز نیز در منطقه وجود نداشت.

سلیمانی خاطرنشان کرد: برخی از جدا کردن قطعات استخوانها از همه ایراد گرفته اند در صورتیکه انتقال کاملا برپایه اصول علمی انجام شده است.

وی گفت: از هر قسمت از اسکلت به صورت جداگانه نمونه گیری شده است و دقیقا مشخص است که هر قطعه متعلق به کدام اسکلت است.