مراکز مشاوره خانواده در کشور تقویت می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مریم مجتهدزاده پیش از ظهر شنبه در نشست نمایندگان بانوان آذربایجان غربی در سالن شماره یک استانداری افزود: دوره های مشاوره نقشی اساسی در جلوگیری از طلاق و گسسته شدن بنیان خانواده ایفا کرده که باید در جهت پررنگ تر شدن نقش مشاورین گام های اساسی برداشته شود.

وی ضمن تاکید بر لزوم تعمیق باورهای دینی در جامعه اسلامی، بیان داشت: مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری توجه اساسی به این امر داشته و در این جهت دوره های مختلفی از جمله دوره بصیرت و مبارزه با جنگ نرم اجرا کرده است.

رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، اظهار داشت: با تصویب هیئت وزیران، مشاوران امور بانوان در جلسات شورای معاونان وزرا حضور داشته و در راستای ارتقای مشارکت و حضور فعال بانوان در مسائل اجتماعی و فرهنگی تصمیم گیری خواهند کرد.

مصوبات سومین دور سفر هیئت دولت به آذربایجان غربی در حوزه بانوان اجرایی شود

مجتهدزاده در ادامه با اشاره به تصمیمات اتخاذ شده در جهت گسترش نقش بانوان در آذربایجان غربی اظهار، داشت: طرح آموزش احکام و بهداشت به بانوان روستایی و عشایری، تجهیز کتابخانه ها، مهارت افزایی بانوان، ایجاد صندوق ضمانت زنان و ارائه تسهیلات به بانوان از مهمترین مصوبات دور سوم سفر استانی هیئت دولت به آذربایجان غربی بود.

این مقام مسئول خار نشان کرد: باید زمینه اجرایی شدن این مصوبات با ارائه طرحهای عملیاتی شوند.