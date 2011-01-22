نخستین اردوی تیم ملی دانش آموزی در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، عبدالرحیم موجی بعد از ظهر شنبه درگفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: با هماهنگی به عمل آمده با تربیت بدنی وزارت آموزش پرورش کشور این اردوی آماده سازی از فردا در بوشهر آغاز و تا 12 بهمن ادامه دارد.

وی با بیان اینکه در این اردوی آماده سازی 35 بازیکن به تیم ملی دانش آموزی کشورمان دعوت شده اند، اظهار داشت: چند بازیکن نیز استان بوشهر در مرحله نخست این اردوی آماده سازی دعوت شده اند که امیدواریم در مراحل بعدی اردوهای تیم ملی نیز حضور داشته باشند.

رئیس تربیت بدنی اداره آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: جهت آماده سازی بهتر تیم و تست بازیکنان دو بازی تدارکاتی برای این تیم با نمایندگان فوتبال استان نیز پیش بینی شده است.

موجی یادآور شد: تمرینات آماده این تیم در دو نوبت صبح و بعد ازظهر به مدت 9 روز در زمین شماره دو استادیوم شهید بهشتی بوشهر برگزار خواهد شد.