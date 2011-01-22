بررسی گزارش تحقیق و تفحص از حادثه انفجار معدن کرمان

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی این هفته ضمن بررسی گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره تحقیق و تفحص از حادثه انفجار معدن در کرمان ادامه رسیدگی به گزارش کمیسیون صنایع و معادن درباره لایحه اصلاح قانون معادن را نیز در دستور کار خود دارند.

بر این اساس مجلس این هفته بررسی گزارش کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه قرنطینه گیاهی و حفاظ نباتات بین دولت ایران و چین که یک فوریت آن نیز پیش از این تصویب شده بود را در دستور کار خود دارند.

به گزارش خبرنگار مهر، گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی درباره لایحه تشکیلات دادسرا و دادگاه عالی و نظارت انتظامی بر رفتار قضایی و گزارش کمیسیون اصل 90 قانون اساسی در مورد شکایت واصله از ارائه اجباری بیمه نامه های شخص ثالث شرکت های بیمه پارسیان و بیمه ملت توسط برخی شرکت های تولید کننده خودرو از دیگر دستورکارهای این هفته مجلس شورای اسلامی است.

