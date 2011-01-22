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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۴:۳۴

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

گزارشهای دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا حاکی از آن است که کیفیت هوای تهران تا ساعت 11 صبح در شرایط ناسالم قرار داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 11 صبح امروز دوم بهمن ماه گزارش شده شاخص کیفیت هوا 179 و آلاینده اصلی ذرات معلق (PM2.5)‌ است.

در این شرایط کیفیت هوا ناسالم تلقی شده و افرادی که بیماریهای قلبی و ریوی دارند، افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت سنگین و طولانی خودداری کنند. همچنین به عموم مردم توصیه می‌شود باید فعالیت سنگین و طولانی مدت خود را کاهش دهند.

براساس همین گزارش شاخص استاندارد آلودگی هوا در روزهای 30 دی و اول بهمن به ترتیب 251 و 204 بوده است که در این دو روز کیفیت هوا بسیار ناسالم بوده است.

کد مطلب 1237361

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