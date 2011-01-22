هوای تهران در شرایط ناسالم قرار دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت اعلام کرد: براساس اطلاعات دریافتی از ایستگاههای سنجش آلودگی هوا در شهر تهران که در ساعت 11 صبح امروز دوم بهمن ماه گزارش شده شاخص کیفیت هوا 179 و آلاینده اصلی ذرات معلق (PM2.5)‌ است.

در این شرایط کیفیت هوا ناسالم تلقی شده و افرادی که بیماریهای قلبی و ریوی دارند، افراد سالخورده و کودکان باید از فعالیت سنگین و طولانی خودداری کنند. همچنین به عموم مردم توصیه می‌شود باید فعالیت سنگین و طولانی مدت خود را کاهش دهند.

براساس همین گزارش شاخص استاندارد آلودگی هوا در روزهای 30 دی و اول بهمن به ترتیب 251 و 204 بوده است که در این دو روز کیفیت هوا بسیار ناسالم بوده است.