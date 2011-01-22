به گزارش خبرگزاری مهر، جواد مزدآبادی درباره ویژگیهای فیلم "ورود زندهها ممنوع" توضیح داد: سعی کردم از کلیشههای رایج و طنز سخیف پرهیز کنم و فیلمی شاد و مفرح با کاراکترهای محبوب خانوادهها بسازم. فیلمی شرافتمند و اثری قابل دفاع به دور از لودگیهای رایج و یا استفاده ابزاری از زن.
مزدآبادی در ادامه با اشاره به ارائه فیلم خود به دوره بیست و نهم جشنواره فیلم فجر، گفت: امیدوارم جشنواره بیست و نهم رنگینکمانی از همه گونههای سینما باشد. متاسفانه در سالهای گذشته سینمای کمدی در جشنواره فیلم فجر جایی نداشته این در حالی است که سینمای کمدی جزیی از بدنه سینمای ایران است و یکی از پرطرفدارترین گونههای سینمایی در ایران به شمار میرود. به نظر من، اگر به بقای سینمای ایران میاندیشیم باید از این ژانر حمایت کنیم.
کارگردان فیلم "طاووسهای بیپر" گفت: در جشنوارههای معتبر دنیا از جمله کن فیلمهای کمدی مورد توجه قرار میگیرد و گاه جوایزی را نیز از آن خود میکنند. متاسفانه برخی سینماگرانی که فیلمهای کمدی میسازند، از پرکردن فرم جشنواره پرهیز میکنند، در سالهای گذشته شاهد بیتوجهی به این ژانر بوده اند. این درحالی است که این گونه از سینما مانند سینمای سیاسی، اجتماعی، ملودرام، وحشت و... باید دیده شود و مورد ارزیابی قرار گیرد.
مزدآبادی گفت: امیدواریم امسال با سیاستهای جدیدی که معاون امور سینمایی اتخاذ کرده است و تغییر نگرشی که شاهد آن بودهایم، بتوانیم شاهد حضور آثار کمدی در بخش رقابتی جشنواره فیلم فجر باشیم.
بیست و نهمین جشنواره فیلم فجر از 16 تا 26 بهمنماه برگزار میشود.
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