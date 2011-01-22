پرداخت خسارت 61 میلیارد ریالی بوئینگ سقوط کرده در ارومیه

به گزارش خبرنگار مهر، جواد فرشباف ماهریان امروز در دومین همایش بیمه در رسانه از نهایی شدن پنجمین مرحله از اصلاح نظام تعرفه ای در جلسه گذشته شورای عالی صنعت بیمه و ارائه مجوز به شرکت جدید بیمه آرمان خبرداد و گفت: علاوه بر این شرکت، طی یک ماه اخیر به یک شرکت بیمه دیگر به نام " ما" مجوز فعالیت ارائه شده است.

رئیس شورای عالی صنعت بیمه کشور ورود شرکتهای بیمه جدید به عرصه فعالیتهای صنعت بیمه را باعث ایجاد رقابت دانست و تصریح کرد: در مرحله پنجم اصلاح نظام تعرفه ای بیمه، سقف نرخها در بیمه های کشتی و هواپیما که در گذشته آزادسازی آنها امکانپذیر نبود، عملیاتی شد.

وی با بیان اینکه بر این اساس تعرفه های بیمه های کشتی، هواپیما و آتش سوزی صنعتی آزادسازی شد، عنوان کرد: اصلاح نظام تعرفه باعث رقابتی تر شدن صنعت بیمه و نزدیک شدن نرخها به میزان خسارتها می شود.

به گفته فرشباف ماهریان، سقفهای بیمه های کشتی که در گذشته 3 میلیارد تومان، ناوگان کشتی 10 میلیارد تومان، هواپیما 2 میلیارد تومان، ناوگان آن 8 میلیارد تومان و آتش سوزی 10 میلیارد تومان بود، برداشته شد و با کاهش نرخها به سمت رقابتی شدن می رویم.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از کاهش 17 تا 77 درصدی نرخها در صنعت بیمه با آزادسازی تعرفه ها خبرداد و تصریح کرد: مرحله ششم آزادسازی قیمتها نیز در اواخر بهمن ماه امسال انجام خواهد شد و بیمه عمر و شخص ثالث اختیاری نیز آزادسازی می شوند.

وی بیان کرد: در سال آینده استمرار رصد کردن بازار بیمه برای بازرسی قیمتها و نظم دهی به آنها با اصلاح نظام مالی و غیر تعرفه ای انجام خواهد شد و بازار مورد ارزیابی شورایعالی بیمه قرار می گیرد.

خسارت هواپیمای بوئینگ

فرشباف در مورد پرداخت خسارت هواپیمای بوئینگ مسیر تهران- ارومیه گفت: رقم پیش بینی شده برای پرداخت خسارت در بخش بیمه نامه مسئولیت و بدنه هواپیما رقمی معادل 61 میلیارد ریال برآورد شده است که از محل حساب ویژه تحریم و تعهدات هواپیما پرداخت خواهد شد.

وی سقف بیمه نامه هواپیما را 770 میلیون یورو و سقف بیمه مسئولیت و بدنه هواپیما را 2 میلیون یورو اعلام و بیان کرد: 41 درصد تعهدات بر عهده بیمه مرکزی و 59 درصد بر عهده بیمه ایران است.

رئیس کل بیمه مرکزی ایران از تشکیل صندوق تامین مالی فرهنگ سازی صنعت بیمه که شورای هماهنگی روابط عمومی های شرکتهای بیمه مسئولیت آن را بر عده دارند با تامین مالی 25 درصد از سهم آن توسط بیمه مرکزی و 75 درصد توسط شرکتهای بیمه خبرداد.

وی خاطرنشان کرد: از رسانه ها درخواست کرد که حرکتی را آغاز کنند که مردم با مفاهیم بیمه بیشتر آشنا شوند، همچنین رصد کردن حقوق بیمه گذاران را از رسانه ها خواستاریم.

فاطمه محمدی خبرنگار حوزه بیمه خبرگزاری مهر در دومین جشنواره بیمه در رسانه در دو بخش "گفتگو و مصاحبه" و" خبر و تحلیل خبری" در بخش رسانه های مجازی حائز رتبه برتر شد.