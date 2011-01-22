"مهتاب روی سکو " بدون موسیقی متن در راه جشنواره فیلم فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مراحل فنی و صداگذاری فیلم "مهتاب روی سکو" اولین ساخته فیما امامی فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را پر کرد و نسخه کامل فیلم در اختیار هیئت انتخاب قرار گرفت . فیلم "مهتاب روی سکو" بدون موسیقی متن در جشنواره بیست و نهم فجر روی پرده می‌رود.

فیما امامی سال پیش با فیلم مستند "جای خالی آقا و خانم ب" در بخش مستند جشنواره فیلم فجر حضور داشت که این مستند مورد توجه اهالی رسانه قرار گرفت. تهیه‌کننده این فیلم سینمایی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و رضا دریانوش هستند.