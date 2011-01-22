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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۱۱

بیست و نهمین دوره/

"مهتاب روی سکو " بدون موسیقی متن در راه جشنواره فیلم فجر

"مهتاب روی سکو " بدون موسیقی متن در راه جشنواره فیلم فجر

فیلم سینمایی "مهتاب روی سکو" به کارگردانی فیما امامی بدون موسیقی به جشنواره فیلم فجر می‌رود.

به گزارش خبرگزاری مهر، با پایان یافتن مراحل فنی و صداگذاری فیلم "مهتاب روی سکو" اولین ساخته فیما امامی فرم حضور در جشنواره فیلم فجر را پر کرد و نسخه کامل فیلم در اختیار هیئت انتخاب قرار گرفت . فیلم "مهتاب روی سکو" بدون موسیقی متن در جشنواره بیست و نهم فجر روی پرده می‌رود.

فیما امامی سال پیش با فیلم مستند "جای خالی آقا و خانم ب" در بخش مستند جشنواره فیلم فجر حضور داشت که این مستند مورد توجه اهالی رسانه قرار گرفت. تهیه‌کننده این فیلم سینمایی مرکز گسترش سینمای مستند و تجربی و رضا دریانوش هستند.

کد مطلب 1237401

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