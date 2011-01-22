خاطرات زنان ایثارگر آذربایجان غربی ثبت و تدوین می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مریم دهقان ظهر شنبه در جریان نشست نمایندگان بانوان آذربایجان غربی با رئیس مرکز امور زنان و خانواده ریاست جمهوری، افزود: این طرح در راستای ثبت و حفظ رشادتهای بانوان استان در پیروزی انقلاب اسلامی و هشت سال دفاع مقدس اجرا می شود.

وی همچنین از اجرای طرح نمایشگاه سیار حجاب و عفاف در آذربایجان غربی با همکاری مسئولان امور بانوان دستگاههای اجرایی خبر داد و اظهار داشت: طرحهای آموزشی در مسیر فردا و رحمت، ارزیابی ارتقای سلامت زنان ویژه زنان مددجوی سازمان بهزیستی و آموزش احکام ویژه بانوان شهرهای ارومیه، خوی، ماکو، میاندوآب، نقده و سلماس از جمله طرحهای در حال اجرا در حوزه بانوان است.

زیر ساختهای ارتقای حضور بانوان آذربایجان غربی در حوزه های مختلف فراهم شده است

مدیر کل امور بانوان استانداری آذربایجان غربی با اشاره به ایجاد زیرساختهای مناسبی در خصوص اعتلای حضور و نقش بانوان استان در عرصه های مختلف فرهنگی، اجتماعی، آموزشی و علمی، بیان داشت: در این راستا بانوان استان تا کنون با پشتیبانی از جبهه ها و رزمندگان اسلام، زمینه پیروزیهای بی شمار آنان را فراهم کرده اند.

دهقان خاطر نشان کرد: پس از جنگ تحمیلی نیز در عرصه اجتماعی و توسعه همه جانبه استان بانوان آذربایجان غربی تمام توان خود را بکار گرفته و دوشادوش مردان حرکت کرده اند.