19 هزار نفر در تصافات 9 ماهه امسال کشته شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی اعلام کرد: بیشترین افزایش تلفات ناشی از تصادفات در 9 ماهه سال جاری مربوط به آذر ماه است که میزان تلفات ناشی از آن با افزایش 17.8 درصدی مواجه بوده است.

بیش از 60 درصد تصادفات در جاده های برون شهری است



جابر قره داغی افزود: 3/63 درصد کشته های تصادفات در 9 ماهه امسال مربوط به جاده های برون شهری، 28 درصد جاده های درون شهری، 9/9 درصد جاده های روستایی بوده است.



به گفته وی از کل فوت شدگان تصادفات نه ماهه، 9/78 درصد مرد و 1/21 درصد زن بوده اند.

استان تهران و خراسان رضوی در صدر آمار تصادفات



رئیس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره مقایسه آمار استانها در بحث تلفات رانندگی گفت: استانهای تهران با هزار و 812 نفر و خراسان رضوی و فارس هر کدام با هزار و 546 نفر بیشترین تعداد کشته‌های ناشی ازحوادث رانندگی را در 9 ماهه امسال به خود اختصاص داده اند.

لرستان بیشترین افزایش و ایلام بیشترین کاهش در تصادفات



قره‌داغی افزود: بیشترین افزایش در مرگهای ناشی از حوادث رانندگی نه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در استان‌های لرستان با 32.8 درصد و مرکزی با 29.6 درصد و بیشترین کاهش در استان های ایلام با 24.6 درصد و قزوین با 11.8 درصد ثبت شده است.



وی تصریح کرد: در زمان وقوع تصادف 42.6 درصد از افراد فوت شده راننده وسیله نقلیه، 22.1 درصد عابر پیاده و 33.9 درصد سرنشین یا ترک وسیله نقلیه بوده اند.

سن نزدیک به 30 درصد کشته شدگان بین 18 تا 29 بوده است



رئیس مرکز تحقیقات با اشاره به تقسیم‌بندی سنی فوت شدگان تصادفات نه ماهه گفت: از لحاظ سنی 8/7درصد فوت شدگان ناشی از حوادث رانندگی10 سال و کمتر، 5/5 درصد 17-11 سال، 8/29 درصد 29-18 سال، 5/29 درصد 49-30 سال و 4/27 درصد 50 سال به بالا سن داشته اند.



قره داغی در مورد نحوه وقوع تصادف خاطرنشان کرد: 3/49 درصد از افراد بر اثر برخورد دو وسیله نقلیه، 1/22 درصد بر اثر برخورد وسیله نقلیه به عابر متوفی و 6/20 درصد بر اثر واژگونی وسیله نقلیه جان خود را از دست داده اند.

سواری ها بالاترین آمار تلفات در بین وسایل نقلیه



وی اظهار داشت: وسیله نقیله مورد استفاده 7/35 درصد افراد متوفی خودرو سواری، 5/26 درصد موتورسیکلت، 8/6 درصد وانت بار، 4/4 درصد کامیون، کامیونت و تریلی و 7/1 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است. همچنین وسیله نقلیه درگیر با خودرو و یا عابر پیاده متوفی در 33 درصد موارد سواری، 7/87 درصد کامیون، کامیونت و تریلی، 5/8 درصد وانت بار، 9/5 درصد موتورسیکلت و 3.4 درصد اتوبوس و مینی بوس بوده است.

ضربه به سر بالاترین دلیل فوت



رییس مرکز تحقیقات پزشکی قانونی با اشاره به دلایل فوت افراد، علت اصلی مرگ 53.7 درصد افراد ضربه به سر، 26.8 درصد شکستگی‌های متعدد و 5.7 درصد خونریزی عنوان کرد.



وی در مورد محل فوت کشته های ناشی از حوادث رانندگی افزود: محل فوت 50.3 درصد افراد محل حادثه، 8.4 درصد حین انتقال به بیمارستان و محل فوت40 درصد افراد در بیمارستان بوده است.

بیش از 254 هزار مصدوم در تصادفات نه ماهه اول امسال



قره‌داغی در پایان با اشاره به افزایش 10 درصدی مصدومان تصادفات در نه ماهه امسال نسبت به مدت مشابه سال قبل تصریح کرد: در نه ماهه امسال 254 هزار و 59 نفر مصدوم ناشی از تصادف نیز به مراکز پزشکی قانونی مراجعه کردند که از این تعداد 187 هزار و 343 نفر مرد و 66 هزار و 716 زن بودند.

آمادگی برای فعالیت های تحقیقاتی



قره داغی در پایان از آمادگی فعالیت هایی تحقیقاتی این سازمان خبرداد و افزود: تصادف به دلایل مختلف از جمله خطای انسانی، نقص در وسیله نقلیه، اشکال در ساختار جاده و ... حادث می گردد و عوامل مختلفی می توانند موجب کاهش یا افزایش وقوع تصادف و تلفات ناشی از آن شوند که برای بررسی این عوامل مرکز تحقیقات پزشکی قانونی آمادگی دارد در صورت آمادگی مراکز تحقیقاتی دولتی و خصوصی و حمایت مراکز دولتی فعالیت های مشترکی را انجام دهد.

