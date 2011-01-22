مردم زنجان از یخ زدگی تاسیسات آبی منازل خود جلوگیری کنند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سید هاشم حسینی راد ظهر شنبه در جمع خبرنگاران افزود: با توجه به شبهای سرد اخیر در استان و احتمال ادامه روند سرما و یخبندان و به منظور جلوگیری از یخ زدگی تاسیسات خصوصی آب منازل، مشترکان لازم است نکات ایمنی را مورد توجه و استفاده قرار دهند.

وی ادامه داد: عایق بندی با پشم شیشه لوله هایی که در معرض هوای آزاد قرار می گیرند، استفاده از پوشش مناسب برای عایق بندی کنتورهای آب، قرار دادن کیسه ای پر از خاک اره در محفظه کنتور که در حیاط نصب شده اند، از جمله راهکارهایی است که مشترکان به منظور جلوگیری از یخ زدگی باید اتخاذ کنند.

حسینی راد یادآور شد: با رعایت نکات ایمنی توسط مشترکان شهرهای استان، می توان از خسارت ناشی از یخبندان به تاسیسات آب به طور چشمگیری جلوگیری کرد.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان زنجان گفت: با پخش پیام های هشدار دهنده از طریق رسانه های جمعی و شبکه استانی اشراق به صورت تیزر تلویزیونی (زیرنویس) و اطلاعیه و ارسال SMS به مشترکان در طول این هفته، تعداد کنتورهای یخ زده کاهش داشته است.

حسینی راد افزود: سامانه 122 این شرکت به صورت شبانه روزی آماده پاسخگویی و ارائه راهنمایی های لازم برای مشترکین است و ضروری است شهروندان از ریختن آب گرم بر روی کنتور و روشن کردن آتش در حوضچه کنتور برای باز شدن یخ زدگی خودداری نمایند.