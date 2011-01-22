تمدن: اجرای طرح زوج و فرد خودروها منوط به ابلاغ شورای عالی ترافیک است

استاندار تهران با اعلام اینکه اجرای طرح زوج و فرد خودروها منوط به ابلاغ شورای عالی ترافیک است گفت: طرحهای مختلفی از اجرای طرح زوج و فرد در شهر تهران بررسی شده و هر زمان تشخیص داده شود این طرح برای کاهش آلودگی هوا و ترافیک لازم است اجرا می شود.