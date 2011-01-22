اجرای طرح زوج و فرد خودروها منوط به ابلاغ شورای عالی ترافیک است

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی تمدن روز شنبه در حاشیه سومین مجمع عمومی روابط عمومیهای استان تهران در جمع خبرنگاران در پاسخ به این پرسش که آیا با افزایش 30 درصدی ترافیک در اسفندماه طرح زوج و فرد در تمامی سطح شهر اجرا می شود گفت: اجرای این طرح در کل شهر تهران نیز در دست بررسی است.
وی در پاسخ به پرسشی مبنی بر این که تعطیلی یک ساعت زودتر ادارات تا چه زمانی ادامه دارد گفت: این طرح تا اطلاع ثانوی در پایتخت اجرا می شود.
تمدن اظهارات منتشر شده در برخی رسانه ها درباره مصاحبه معاون عمرانی استاندار تهران درخصوص لغو تعطیلی یک ساعت زودتر ادارات را تکذیب کرد و گفت: آقای محمودی اجرای این طرح را لغو نکرده است.
وی همچنین بر تعطیلی واحدهای صنعتی و تولیدی آلاینده در استان تهران تاکید کرد و گفت با پیش بینی های انجام شده در جهت کاهش آلودگی هوا از فعالیت واحدهای آلاینده جلوگیری می شود.
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