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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۲۱

سیستم بانکی به تعهدات خود در قبال صنعت عمل کند

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن از سیستم بانکی خواست تا نسبت به تعهدات خود در قبال بخش صنعت عمل کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، حمیدرضا فولادگر با اشاره به انتشار گزارش عملکرد وزارت صنایع در برنامه چهارم توسعه، گفت: این گزارش نشان می‌دهد که در این مدت سیستم بانکی به بخش صنعت کم لطفی کرده و سهم صنعت در تسهیلات سیستم بانکی کاهش داشته است.

وی افزود: بسترسازی لازم برای رشد سرمایه‌گذاری در حوزه تولید و توسعه بنگاه‌ها باید از سوی وزارت صنایع و معادن صورت گرفته و از آن سو نیز سیستم بانکی باید منابع لازم برای تحقق این اهداف را تامین کند.

فولادگر اظهارداشت: در مجموع حرکت بخش صنعت در برنامه چهارم توسعه مناسب بوده است؛ با این حال این بخش به دلایل مختلفی چون نوع عملکرد سیستم بانکی هنوز نتوانسته به اهداف کامل مطرح شده در برنامه چهارم توسعه برسد.

این عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی افزود: این گزارش نشان‌دهنده نقاط ضعف و قوت بخش صنعت طی برنامه چهارم توسعه بوده که از نقاط قوت بخش صنعت در این مدت می‌توان به نقش مثبت بخش صنعت در نرخ رشد اقتصادی کشور اشاره کرد.

وی خاطرنشان کرد: بخش صنعت به طور نسبی سهم خود را در رشد تولید ناخالص ملی و ایجاد ارزش افزوده در طول برنامه چهارم توسعه ایفا کرده است.
 

کد مطلب 1237414

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