به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، علیرضا افضل ظهر شنبه در حاشیه تمرینات تیم فیروزصفه در گفتگو با خبرنگاران رسانه‌های گروهی با اشاره به بازی خوب بازیکنان تیمش در این مسابقه اظهار داشت: عملکرد بازیکنانم در بازی برابر گیتی پسند قابل تمجید است.

وی ادامه داد: در نیمه نخست بازی عملکرد خوبی از خود نشان ندادیم اما از ابتدای نیمه دوم تیم برتر میدان بودیم تا اینکه داور فرشاد شارقی را از زمین بازی اخراج کرد و همین عامل موجب شد تا فشار زیادی بر روی بازیکنانمان ایجاد شود.

سرمربی تیم فیروزصفه با انتقاد از تاکتیک تیم گیتی‌پسند تصریح کرد: روز جمعه تیم ما با برنامه وارد زمین شد اما گیتی‌پسند بدون هیچ تاکتیکی به مسابقه آمد و به نظر من این تیم از روی مهارتهای فردی بازیکنان خود همچون مصطفی نظری و بازیکنان برزیلی به این پیروزی رسید.

وی با بیان اینکه گیتی‌پسند از طریق مسائل حاشیه‌ای به این پیروزی رسید گفت: همین عامل موجب شد تا در دقایق پایانی تمرکزمان را از دست بدهیم.

افضل با انتقاد از داوری بازی خاطرنشان کرد: با وجود اینکه من همواره برای کار داوران ارزش قائل بوده‌ام، اما متاسفانه داوران در بازی روز گذشته عملکرد خوبی از خود به نمایش نگذاشتند و سوتهای اشتباه آنها ما را از رسیدن به سه امتیاز باز داشت.