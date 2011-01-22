واحدهای نانوایی فاقد مجوز شهر زنجان پلمپ می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، پرویز خالقی افزود: از زمان آغاز اجرای هدفمندسازی یارانه ها نظارت بر واحدهای نانوایی در سطح شهرستان و استان زنجان با جدیت بیشتری ادامه دارد.

وی با بیان اینکه یکی از دستاوردهای قانون هدفمندسازی یارانه ها نظامند کردن حوزه گندم، آرد و نان در کشور است، ادامه داد: اجرای بهینه این طرح در این حوزه دستاورهای خوبی به همراه داشته است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه 14 زنجان با اشاره به اینکه پس از اصلاح قیمت انواع نان در کشور کاهش 10 تا 15 درصدی ضایعات را به دنبال داشته است، افزود: در حال حاضر نظارت دستگاه های مسئول بر چگونگی فعالیتهای واحدهای نانوایی علاوه بر استان زنجان در شهرستانهای تابعه نیز انجام می گیرد.

خالقی با بیان اینکه تعطیلی واحدهای نانوایی فاقد پروانه با هدف رقابت بیشتر در سایر واحدها انجام می گیرد، افزود: با هماهنگی ارگانها مسئول واحدهای فاقد مجوز در کوتاهترین زمان ممکن تعطیل می شوند.