مصرف گاز در استان زنجان 7.9 درصد کاهش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، ابوالفضل سرایلو ظهر شنبه در جمع خبرنگاران با قدردانی از مردم استان اظهار داشت: با وجود تجربه بی سابقه کاهش دمای هوا، مردم استان زنجان با مدیریت صحیح به خوبی توانستهاند مصرف گاز طبیعی را کنترل کنند.
وی با اشاره به اینکه مصرف گاز در بخش خانگی کشورمان چهار برابر نرم جهانی است، تصریح کرد: ایران با وجود داشتن رتبه 2 ذخایر گازی و رتبه 4 تولید در جهان؛ متاسفانه رتبه مصرف جهان را دارد.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان با اشاره به اینکه 300 میلیون سال طول میکشد تا گازی که امروزه با زحمات شبانه روزی کارکنان شرکت ملی گاز ایران با سختی های فراوان و صرف هزینه های کلان در اختیار مشترکان گاز طبیعی قرار گیرد، افزود: این مسئله که آیندگان نیز در این نعمت خدادادی سهیمند و حق بهره مند شدن از آن را دارند، مسئولیت ما را سنگینتر میکند.
سرایلو اعلام داشت: استان زنجان شامل 18 شهر، هفت شهرستان و 940 روستاست که 12 شهر و 89 روستای استان با 189 هزار و 346 خانوار، بهره مند از گاز طبیعی هستند.
وی تعداد شهرها و روستاهای در حال گازرسانی استان را دو شهر و 103 روستا اعلام کرد و گفت: با بهره برداری از شهرها و روستاهای در حال گاز رسانی، درصد خانوار شهری بهره مند از گاز به 99.7 درصد و درصد خانوار روستایی بهره مند از گاز به 45 درصد می رسد.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان همچنین از اجرای خط 30 اینچ زنجان حلب، خط 12 اینچ ماهنشان - دندی و 12 اینچ طارم را از مهمترین خدمات تلاشگران عرصه خدمات رسانی در شرکت گاز استان اعلام داشت و افزود: بکارگیری 500 تن مواد منفجره برای هموار کردن مسیر صعبالعبور طارم، انجام بیش از سه میلیون مترمکعب عملیات جابجایی سنگ و خاک، انجام بیش از 95 درصد عملیات اجرایی در مسیر سنگلاخی و انجام کار اجرایی در سه شیفت کاری در ارتفاع دو هزار و 600 متری تاییدی بر همت والا و عزم راسخ کارکنان این شرکت در ارائه خدمات به شهروندان است.
سرایلو به عوامل افزایش مصرف گاز خانهها اشاره کرد و ادامه داد: 30 درصد انرژی در ساختمانها از طریق پنجرهها به هدر می رود که در صورت دو جداره شدن موجب کاهش 40 در صدی مصرف انرژی خواهد شد.
وی با بیان اینکه میتوان به جای پنجرههای دوجداره از نایلون و پردههای ضخیم نیز استفاده کرد، افزود: با توجه به اینکه 75 درصد از مصرف گاز طبیعی را مصارف خانگی تشکیل می دهد، با رعایت موارد به ظاهر ساده اما مهم و کاربردی مانند مسدود کردن کانالهای کولر و استفاده از وسایل گاز سوز استاندارد میتواند مصرف گاز را تا رقم قابل توجهی کاهش داد.
سرایلو با بیان اینکه دمای رفاه در منزل بین 18 تا 21 درجه است، خاطر نشان کرد: هر درجه کاهش دما شش درصد صرفه جویی در مصرف گاز را به دنبال دارد.
وی در ادامه به هدفمندی یارانهها و وضعیت استان اشاره کرد و گفت: کل کشور به پنج اقلیم تقسیم شده است که همه شهرهای استان زنجان در اقلیم دو قرار دارند.
مدیرعامل شرکت گاز استان زنجان به تقسیم بندی پلهای گاز اشاره کرد و افزود: قیمت گاز 12 پلهای است که 71 درصد مصرف در بخش خانگی در پلههای اول تا چهارم قرار دارند.
سرایلو مصرف گاز استان زنجان را یک میلیارد متر مکعب در سال اعلام کرد و گفت: 75 درصد این مقدار در پنج ماه سرد سال مصرف میشود.
سرایلو افزود: قیمتهای جدید همراه با قبوض گاز در اختیار مشترکین قرار می گیرد تا شهروندان مدیریت متمرکز و بهتری برای مصرف صحیح این نعمت الهی داشته باشند.
نظر شما