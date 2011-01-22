قرارداد خرید 64 هزارتن سیب و پرتقال منعقد شد

به گزارش خبرگزاری مهر، یدالله صادقی با اشاره به تنظیم بازار موفق شب عید سال گذشته، اظهار داشت: به منظور کسب دوباره این تجربه و ایجاد تعادل بین نظام عرضه و تقاضا، تفاهمنامههایی با تامینکنندگان میوه منعقد شده است.
وی از انعقاد قرارداد و تامین 60 هزار تن پرتقال با تولیدکنندگان خبر داد و ادامه داد: تاکنون قرارداد تامین 4 هزار و 500 تن سیب نیز منعقد شده، ضمن اینکه انجام مذاکرات و توافقات در راستای تنظیم بازار ایام پایانی سال همچنان ادامه دارد.
صادقی، استان مازندران را محل تامین پرتقال مورد نیاز شب عید دانست و افزود: سیب مصرفی این ایام نیز از پنج استان آذربایجان شرقی، غربی، تهران، اصفهان و اردبیل تامین می شود .
صادقی تصریح کرد: دولت ، وزارت بازرگانی را مکلف به اعلام سه کالابرگ تا پایان سال جاری کرده اما در صورت نیاز و تخصیص منابع و با اخذ مجوز از دولت، تعداد کالابرگها افزایش می یابد.
نظر شما