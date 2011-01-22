محمد تقی بختیاری عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر با اشاره به سانحه سقوط هواپیمای تهران – ارومیه در مجلس گفت: این کمیسیون موضوع را با حضور وزیر و مسئولان مربوطه بررسی کرد اما جمع بندی و نتیجه گیری این حادثه موکول شد به زمانی که شرکت های معتبر جهانی جعبه های سیاه این هوایپما را بخوانند.

وی با اشاره به اینکه کمیسیون عمران مجلس مدارک و عدله که از سوی وزیر راه و شرکت های هوایپمایی و گروه های مختلف به کمیسیون عمران ارائه شد را بررسی کرد، گفت: اما نتیجه گیری نهایی به زمان پس از خوانده شدن اطلاعات جعبه سیاه موکول شد و کمیسیون نیز به این نتیجه رسید که با تشکیل کارگروهی متشکل از 4 نفر از اعضا کمیسیون عمران، رئیس سازمان هوایپمایی کشوری و معاون فنی وی، نمایندگان شرکت های هوایی چون ایران ایر، آسمان، نماینده انجمن صنعت هوایی کشور، یک تن از مشاورین کمیسیون عمران در بخش حمل و نقل و معاون برنامه و اقتصاد وزارت راه راههای پیش گیری از اینگونه وقایع را پیگیری کنند.

بختیاری ادامه داد: این کارگروه به دنبال یافتن راه های مناسب برای استفاده از ظرفیت های موجود منطبق بر واقعیت در جهت ساماندهی صنعت هوایی کشور است.

وی با بیان اینکه اولین جلسه این کارگروه چهارشنبه هفته گذشته برگزار شده است، افزود: مقرر شد وزارت راه و سازمان هوایپمایی کشور پیشنهادات خود مبنی بر راهکارهایی برای ساماندهی ناوگان هواپیمایی کشوری و نوسازی آن ارائه کنند.

عضو کمیسیون عمران مجلس اظهار داشت: در صورتیکه این طرح توسط کارگروه تهیه و در کمیسیون تایید شود به هیئت رئیسه مجلس ارائه و پس از آن مجلس تصمیم می گیرد که به صورت طرح و یا لایحه برای اصلاح ناوگان هواپیمایی کشور ارائه شود.