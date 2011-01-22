جایگاه صبای قم در نیم فصل دوم مسابقات فوتبال ارتقا یابد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام محمد حسین موسی‌پور قبل از ظهر شنبه در جلسه هیئت مدیره باشگاه فرهنگی ورزشی صبای قم در سخنانی با تأکید بر لزوم حضور قدرتمندانه تیم فوتبال صبا در نیم فصل دوم مسابقات لیگ بر‌تر اظهار داشت: باید با حفظ و استمرار آمادگی جسمانی و روحی روانی بازیکنان و کادر فنی، زمینه حضور پرقدرت تیم در ادامه مسابقات فراهم شود.



وی با اشاره به جایگاه فعلی تیم در نیم فصل اول مسابقات افزود: توانمندی‌های تیم صبا فرا‌تر از جایگاه فعلی بوده و باید تلاش شود تا در نیم فصل دوم این جایگاه بهبود و ارتقاء یابد.



استاندار قم حمایت تماشاگران را از عوامل موفقیت یک تیم ورزشی دانست و تصریح کرد: با برنامه ریزی‌های لازم، زمینه حضور پرشور تماشاگران در ورزشگاه یادگار امام فراهم شود.



وی با اشاره به لزوم توجه به گسترش سایر رشته‌های ورزشی در استان اظهار داشت: باشگاه صبای قم علاوه بر فوتبال، توانایی سرمایه‌گذاری و پرداختن به سایر رشته‌های ورزشی در استان را دارد که ‌باید برای رسیدن به این هدف، برنامه‌ریزی لازم از سوی دست‌اندرکاران باشگاه صورت پذیرد.



حجت الاسلام موسی‌پور با تأکید بر ضرورت توجه به مسائل فرهنگی باشگاه، به جایگاه قم در این زمینه اشاره و تصریح کرد: نمایندگان ورزشی قم باید الگوی ارزشی و ورزشی بوده و اگر این الگو بودن در عمل محقق شود، بهترین خدمت به ورزش کشور و استان انجام شده است.



باشگاه‌های ورزشی درآمدزا باشند



حجت الاسلام موسی‌پور با اشاره به تغییر و تحولات صورت گرفته در مدیریت باشگاه، ابراز امیدواری کرد که تیم صبا با برنامه‌ریزی و سازماندهی بهتر در ادامه مسابقات حضور داشته باشد.



وی لزوم حرکت باشگاه‌های ورزشی به سمت درآمدزایی را یادآور شد و افزود: باید با ارائه برنامه مدون در کوتاه مدت بخشی از هزینه‌ها و در میان مدت تمام هزینه‌های باشگاه از طریق فعال سازی ظرفیت‌ها و زمینه‌های اقتصادی تامین شود.



استاندار قم در پایان تاکید کرد: بودجه ورزش استان باید برای تمام رشته‌های ورزشی و ارتقای سطح ورزش همگانی اختصاص یابد و لذا کاهش و قطع وابستگی تیم صبا به اعتبارات دولتی ضروری است.