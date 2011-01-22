تصمیمی برای مذاکرات جدید با ایران نداریم/ باب گفتگو باز است

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری به نقل از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: هیچ تصمیمی برای انجام دور جدید مذاکرات میان گروه 1+5 با ایران در زمینه هسته ای وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، اشتون گفت : پیش شرطهای ایران درباره مسائل هسته ای قابل قبول نیست.



اشتون در عین حال افزود: با این حال باب مذاکرات با ایران همچنان باز است.



اشتون مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته ای و تسلیم نشدن کشورمان در برابر فشارهای غرب را ناامید کننده خوانده است.

از سوی دیگر العربیه به نقل از یک دیپلمات اروپایی اعلام کرد : مذاکرات سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکنون نتیجه ای نداشته است.