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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۵:۵۳

اشتون در استانبول:

تصمیمی برای مذاکرات جدید با ایران نداریم/ باب گفتگو باز است

تصمیمی برای مذاکرات جدید با ایران نداریم/ باب گفتگو باز است

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا با ابراز ناامیدی از پافشاری جمهوری اسلامی ایران بر مواضع اصولی خود در زمینه هسته ای اعلام کرد : هیچ تصمیمی برای دور جدید مذاکرات میان 1+5 و تهران وجود ندارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، شبکه تلویزیونی العربیه در خبری فوری به نقل از کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا اعلام کرد: هیچ تصمیمی برای انجام دور جدید مذاکرات میان  گروه 1+5 با ایران در زمینه هسته ای وجود ندارد.

بر اساس این گزارش، اشتون گفت : پیش شرطهای ایران درباره مسائل هسته ای قابل قبول نیست.

اشتون در عین حال افزود: با این حال باب مذاکرات با ایران همچنان باز است.

اشتون مواضع اصولی جمهوری اسلامی ایران در زمینه هسته ای و تسلیم نشدن کشورمان در برابر فشارهای غرب را ناامید کننده خوانده است.

از سوی دیگر العربیه به نقل از یک دیپلمات اروپایی اعلام کرد : مذاکرات سعید جلیلی مذاکره کننده ارشد هسته ای ایران با کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا تاکنون نتیجه ای نداشته است.

کد مطلب 1237441

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