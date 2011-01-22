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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۲

روزگذشته؛

فلسطینی ها با کفش از وزیرخارجه فرانسه استقبال کردند

فلسطینی ها با کفش از وزیرخارجه فرانسه استقبال کردند

وزیرخارجه فرانسه روزگذشته جمعه با استقبال بی نظیر فلسطینی ها روبه رو شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روزنامه الخلیج امارات دهها فلسطینی از خانواده های اسرای فلسطینی محبوس در زندان های رژیم اشغالگر صهیونیستی روزگذشته از "میشل الیوماری" وزیر امورخارجه فرانسه وهیئت همراه وی با پرتاب کفش و تخم مرغ استقبال کردند.

این اقدام خانواده های فلسطینی به محض ورود خودروی حامل وزیرخارجه فرانسه و دیگر خودروهای مشایعت کننده وی به غزه وقوع پیوست.

وزیرامورخارجه فرانسه درسخنانی اعلام کرد : بازداشت " گیلعاد شالیت" نظامی اسرائیلی به دست نیروهای مقاومت فلسطینی درغزه یک "جنایت جنگی" است.

 وزیرخارجه فرانسه درحالی اسارت یک نظامی صهیونیستی را یک جنایت جنگی دانست که بیش از هشت هزار اسیر فلسطینی در زندان های مخوف رژیم اسرائیل دهها سال است که محبوس هستند.

کد مطلب 1237446

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