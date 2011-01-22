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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۱۸

در رقابتهای کشتی؛

گاز مازندران برای شکست شهدای جویبار به میدان می رود

گاز مازندران برای شکست شهدای جویبار به میدان می رود

ساری - خبرگزاری مهر: مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گاز مازندران گفت: این تیم تمام توان خود را برای شکست شهدای جویبار در روز یکشنبه به کار خواهد گرفت.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی مجدیان ظهر شنبه در آستانه دیدار هفته دوم دور برگشت لیگ برتر کشتی کشور جام خلیج فارس در جمع خبرنگاران افزود: تیم گاز از آمادگی مطلوبی برخوردار است و فردا با تمام توان به مصاف تیم شهدای جویبار خواهیم رفت.

مدیرعامل باشگاه فرهنگی ورزشی گاز مازندران  خاطر نشان کرد: مسابقه این هفته با تیم جویبار بسیار سرنوشت ساز است و تلاش می کنیم به عنوان سرگروه از گروه خود صعود کنیم.
 
مجدیان با بیان اینکه قطعاً هر دو  کشتی گیر خارجی فردا در مسابقه حضور خواهند داشت، ادامه داد: از حداکثر پتانسیل تیم برای پیروزی مقابل تیم شهدای جویبار استفاده خواهیم کرد.
 
وی افزود: تیم گاز مازندران فردا واسیل فدروشین اوکراینی دارنده مدال نقره المپیک پکن و نقره جهانی مسکو را در وزن 60 کیلوگرم و گئورگ گوکشلیدزه گرجی دارنده مدال طلای جهان و برنز المپیک پکن را در وزن 96 کیلوگرم در ترکیب خود خواهد داشت.
 
تیم گاز مازندران از ساعت 17 فردا  یکشنبه در سالن سید رسول حسینی ساری میزبان تیم شهدای جویبار خواهد بود.

 
کد مطلب 1237451

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