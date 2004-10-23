آمريكا ماه آينده پرونده هسته اي ايران را به شوراي امنيت مي فرستد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازخبرگزاري فرانسه پاول اعلام كرد كه واشنگتن بر اين باور است مي تواند از آژانس انرژي اتمي حمايت كند تا اين نهاد پرونده ايران را در صورتيكه به تعهداتي كه با كشورهاي اروپائي داده عمل نكند و از آن قصور كند به شوراي امنيت ارسال كند.

وزير امور خارجه آمريكا كه از ژاپن ديدار مي كند اعلام كرد:" ما به اجلاس ماه نوامبر نزديم مي شويم و موضع ما اين است كه بايد هماهنگ با آژانس عمل كنيم... و اگر آژانس رضايت كاملي از اقدامات ايران در راستاي عمل به تعهداتش و اقداماتي كه انجام داده نداشته باشد پرونده را به شوراي امنيت خواهد فرستاد".