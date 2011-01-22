50 هزار دستگاه تراکتور فرسوده کشور از رده خارج می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، مسعود محمدیان پیش از ظهر پنجشنبه در اولین جلسه هماهنگی طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده با بیان این مطلب افزود: تراکتورسازی ایران بر اساس بررسی ها از نظر تنوع محصول دچار محدودیت نیست و با امکانات قابل توجه خود می تواند بازوی اجرایی طرح‌های مکانیزاسیون وزارت جهاد کشاورزی در سراسر کشور باشد.

وی با اشاره به اینکه طرح جایگزینی 15 هزار دستگاه تراکتور فرسوده برای امسال در دستور کار دولت قرار دارد گفت: هزار و 200 دستگاه از این تعداد سهمیه استان آذربایجان شرقی است و با اعتبارات و تسهیلات ویژه تخصیصی به مرحله اجرا خواهد رسید .

همچنین مدیر عامل گروه صنعتی تراکتورسازی ایران در این نشست گفت: تراکتورسازی ایران برای تولید و تامین کلیه تراکتورهای مورد نیاز بخش کشاورزی کشور آمادگی دارد.

ابوالفتح ابراهیمی به موضوع هدفمند کردن یارانه‌ها اشاره کرد و افزود : طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده و نوسازی ناوگان تراکتورهای موجود کشور در جریان اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها زمینه‌ساز کاهش قابل ملاحظه مصرف سوخت در کشور خواهد شد .

وی اظهار داشت: سیاست گذاری توزیع یارانه‌های کشاورزی در سراسر کشور باید تضمین‌کننده منافع اقتصادی مردم و دربرگیرنده مصالح عموم مناطق بوده و بتواند در عرصه اقتصاد کشاورزی توسعه و تعالی ایجاد کند.

در این جلسه تسریع در اجرای طرح جایگزینی تراکتورهای فرسوده و حذف واسطه گری در زمینه واردات تراکتور و حضور فعال تراکتورسازی ایران در تکمیل زنجیره تامین تراکتورهای مختلف مورد نیاز بخش کشاورزی کشور مورد تاکید قرار گرفت.

براساس آمار موجود در حال حاضر بین150 تا 200 هزار تراکتور فرسوده با عمر بالای 13 سال در کشور وجود دارد که از نظر مصرف سوخت، آلایندگی زیست محیطی، عدم کارآیی لازم و ... برای کشاورزان مقرون به صرفه نبوده و دولت در قالب تسهیلات و در برنامه ای پنج ساله قصد تعویض و نوسازی این ناوگان را دارد.