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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۶:۴۲

دومین یادواره شهدای روحانی استان بوشهر برگزار می شود

دومین یادواره شهدای روحانی استان بوشهر برگزار می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مسئول بسیج طلاب استان بوشهر گفت: نخستین یادواره شهدای روحانی استان سال 84 برگزار شد و دومین یادواره نیز تا پایان سال جاری در بوشهر برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، سید ‌مهدی موسوی‌ نژاد بعد از ظهر شنبه در جلسه برنامه ریزی برگزاری دومین یادواره شهدای روحانی استان اظهار داشت: در استان بوشهر 33 شهید روحانی و 96 رزمنده داریم که 65 نفر از آنها به درجه جانبازی نائل آمده اند.

وی از با تاکید بر ساخت فیلم از حماسه آفرینیهای روحانیون استان اظهار داشت: تهیه فیلم از حماسه آفرینیهای روحانیون موجب ماندگاری یاد و خاطره و رشادتهای روحانیون در ذهن مردم خواهد شد.

مسئول بسیج طلاب استان بوشهر یادآورد شد: سازمان بسیج طلاب و روحانیون استان بوشهر هم اکنون 17 پایگاه بسیج طلاب با یک هزار و 156 نفر طلبه بسیجی خواهر و برادر تحت پوشش دارد.

مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق نیز با اشاره به نقش بی بدیل روحانیت در انقلاب اسلامی، گفت: روحانیت در فتنه 88 هم توانست با آگاهی بخشی به مردم به وظیفه خود عمل کند.

حجت الاسلام رستگار اضافه کرد: با بصیرت و آگاهی و گسترش روحیه شهادت طلبی در میان مردم می توان با فتنه ها مقابله کرد.

کد مطلب 1237465

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