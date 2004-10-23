« بژطلايي » كميته بين المللي المپيك به قهرمانان ايران اهداء شد

به گزارش خبرنگار" مهر" مهندس هاشمي طبا درسخنراني خود كه لحظاتي پيش درمجمع انتخابات كميته ملي المپيك به پايان رسيد، اعلام كرد فدراسيون بين المللي المپيك بژطلايي مدال آوران ايران درمسابقات المپيك 2004 آتن را به ايران ارسال كرده است. وي ازمهندس مهرعليزاده خواست تا اين بژها را به قهرمانان ايراني اهدا كند.

هادي ساعي، حسين رضازاده، يوسف كرمي، عليرضا رضايي، مسعود مصطفي جوكاروعليرضا حيدري قهرمانان مدال آورايران ازالمپيك آتن بودندكه بژمخصوص فدراسيون بين المللي المپيك را دريافت كردند.