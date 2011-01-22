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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۰۲

رفع مسائل کشور در گرو حل مشکلات فرهنگی است

رفع مسائل کشور در گرو حل مشکلات فرهنگی است

تبریز - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد آذربایجان شرقی مباحث فرهنگی را مهمترین دغدغه و خواسته مردم از مسئولان دانسته و رفع مهمترین و محوری ترین مسائل کشور را در گرو حل مشکلات فرهنگی عنوان کرد.

به گزارش خبرنگار مهر در هشترود، علی داننده بعد از ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان هشترود اظهار داشت: رویکرد فرهنگی سفرهای هیئت دولت در دور سوم و تشکیل کار گروه فرهنگ و هنر در استانها نیز نشانگر عزم جدی دولت برای ارتقا و گسترش فرهنگ و همچنین پاسخ به خواسته عمومی مردم است .

وی افزود: دولت در کنار کارهای بزرگ علمی، سیاسی و عمرانی از جمله صنعت افتخار آمیز هسته ای و دیپلماسی فعال خارجی، فرهنگ را در راس امور و فعالیتهای خود قرار داده و بر این امر که انجام هر کار و طرحی باید پیوست فرهنگی داشته باشد،‌تاکید دارد.

داننده با اشاره به حضور نخبگان حوزه فرهنگ در شورای فرهنگ عمومی اظهار امیدواری کرد تا با برگزاری منظم و موثر جلسات شورای فرهنگ عمومی و با رصد نقاط قوت و ضعف این حوزه گامهای مهمی در جهت اعتلای فرهنگ و هنر منطقه برداشته شود.

وی اعتدال در حوزه فرهنگ و هنر را بسیار مهم برشمرد و گفت: رصد صحیح و منطقی فعالیتهای فرهنگی و مدیریت منطقی آنها جزء سیاستهای کلی و اساسی اداره کل فرهنگ و ارشاد است.

وی گفت: در برهه کنونی دشمن با جنگ نرم بیشترین هجمه خود را متوجه جوانان کرده و مسئولان فرهنگی باید با سرمایه گذاری در امور مربوط به جوانان و با اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی و ارتقای بصیرت، آنان را برای مقاومت و رهایی از این هجمه ها یاری کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان انجام فعالیتهای قرآنی را از اولویت های این اداره کل عنوان کرد و افزود: اگر در راستای قرآن و عمل به دستورات و مفاهیم عمیق آن فعالیت نکنیم هر فعالیت دیگر کم اثر و یا بی اثر خواهد بود.

وی افزود: ضبط ترتیل تصویری قرآن کریم، برگزاری جشنواره قرآن در سطح بین‌الملی، ایجاد کانونهای فرهنگی و هنری در مساجد استان و ایجاد فضاهای دیجیتالی در مساجد در قالب خانه های دیجیتالی از جمله مهم ترین برنامه های این اداره کل در حوزه فعالیتهای قرآنی است. 

کد مطلب 1237473

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