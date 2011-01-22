رفع مسائل کشور در گرو حل مشکلات فرهنگی است

به گزارش خبرنگار مهر در هشترود، علی داننده بعد از ظهر شنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی شهرستان هشترود اظهار داشت: رویکرد فرهنگی سفرهای هیئت دولت در دور سوم و تشکیل کار گروه فرهنگ و هنر در استانها نیز نشانگر عزم جدی دولت برای ارتقا و گسترش فرهنگ و همچنین پاسخ به خواسته عمومی مردم است .

وی افزود: دولت در کنار کارهای بزرگ علمی، سیاسی و عمرانی از جمله صنعت افتخار آمیز هسته ای و دیپلماسی فعال خارجی، فرهنگ را در راس امور و فعالیتهای خود قرار داده و بر این امر که انجام هر کار و طرحی باید پیوست فرهنگی داشته باشد،‌تاکید دارد.

داننده با اشاره به حضور نخبگان حوزه فرهنگ در شورای فرهنگ عمومی اظهار امیدواری کرد تا با برگزاری منظم و موثر جلسات شورای فرهنگ عمومی و با رصد نقاط قوت و ضعف این حوزه گامهای مهمی در جهت اعتلای فرهنگ و هنر منطقه برداشته شود.

وی اعتدال در حوزه فرهنگ و هنر را بسیار مهم برشمرد و گفت: رصد صحیح و منطقی فعالیتهای فرهنگی و مدیریت منطقی آنها جزء سیاستهای کلی و اساسی اداره کل فرهنگ و ارشاد است.

وی گفت: در برهه کنونی دشمن با جنگ نرم بیشترین هجمه خود را متوجه جوانان کرده و مسئولان فرهنگی باید با سرمایه گذاری در امور مربوط به جوانان و با اشاعه و گسترش فرهنگ اسلامی و ارتقای بصیرت، آنان را برای مقاومت و رهایی از این هجمه ها یاری کنند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد استان انجام فعالیتهای قرآنی را از اولویت های این اداره کل عنوان کرد و افزود: اگر در راستای قرآن و عمل به دستورات و مفاهیم عمیق آن فعالیت نکنیم هر فعالیت دیگر کم اثر و یا بی اثر خواهد بود.

وی افزود: ضبط ترتیل تصویری قرآن کریم، برگزاری جشنواره قرآن در سطح بین‌الملی، ایجاد کانونهای فرهنگی و هنری در مساجد استان و ایجاد فضاهای دیجیتالی در مساجد در قالب خانه های دیجیتالی از جمله مهم ترین برنامه های این اداره کل در حوزه فعالیتهای قرآنی است.