تمدید مهلت نام کنکور ارشد فراگیر/ داوطلبان تا چهارشنبه فرصت دارند

حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به اینکه برخی از داوطلبان و متقاضیان ثبت نام در آزمون فراگیر کارشناسی ناپیوسته و کارشناسی ارشد سال 90 دانشگاه پیام نور در تاریخ مقرر ثبت نام برای دریافت مدارک اقدام نکرده اند، با همکاری شرکت پست ترتیبی اتخاذ شده است که داوطلبان از یکشنبه 3 تا چهارشنبه 6 بهمن ماه بتوانند منحصرا در باجه اصلی و مرکزی هر یک از شهرستانها نسبت به دریافت مدارک ثبت نام اقدام کنند.



وی افزود: در تهران نیز داوطلبان می توانند طی روزهای یکشنبه تا چهارشنبه منحصرا از مناطق پستی 11 و 13 تا 19 مدارک ثبت نام را دریافت کنند.



معاون اجرایی سازمان سنجش گفت: داوطلبانی که تا این زمان نسبت به دریافت مدارک خود اقدام کنند می توانند تا ساعت 24 روز چهارشنبه 6 بهمن ماه نیز به پایگاه اینترنتی سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org مراجعه و ثبت نام کنند.

وی گفت: در آزمون کارشناسی ارشد فراگیر تا کنون 35 هزار نفر و در آزمون کارشناسی ناپیوسته فراگیر نیز تا کنون 2 هزار و 500 نفر ثبت نام کرده اند.