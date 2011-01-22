جشنواره نمایش عروسکی در خراسان جنوبی برگزاری می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عبدالرضا صمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره نمایش عروسکی با هدف تشویق و شناسایی استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان در زمینه نمایش و استفاده از نمایش به عنوان یک واسطه تربیتی در فعالیت آموزشی و پرورشی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این جشنواره بیش از 10 گروه نمایشی از شهرستان‌های سطح استان خراسان جنوبی شرکت می کنند.

صمدی تاکید کرد: گروه‌های نمایشی این جشنواره روزهای 20 و 21 بهمن امسال در سالن آمفی تئاتر مرکز فرهنگی هنری شماره (1) بیرجند آثار خود را اجرا می کنند.

وی یادآور شد: نمایش های برگزیده به مرحله منطقه‌ ای جشنواره نمایش عروسکی کانون که تیر سال 90 برگزار می ‌شود، راه می یابند.

وی افزود: به مناسبت دهه فجر جشنواره عروسکهای خلاق نیز با خلق 60 عروسک توسط اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون برگزار خواهد شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی با عنوان «پرچم سرزمین من برافراز باد»، مسابقات بحث آزاد با محوریت بصیرت ویژه کودکان و نوجوانان، اجرای نمایش نامه خوانی با موضوع انقلاب، برگزاری مسابقات شعارنویسی، افتتاح نمایشگاه و فروشگاه محصولات و بخش فیلم برخی از برنامه های اجرایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

صمدی برگزاری مسابقات شعرخوانی و کتاب خوانی با موضوع انقلاب اسلامی، ساخت کتاب بزرگ شعر انقلاب، قصه گویی با موضوعات انقلاب، بازخوانی خاطرات انقلاب از زبان بزرگتر ها، گلباران مزار شهدا توسط کودکان و نوجوانان، برپایی نمایشگاه عکس و پوستر، برگزاری نمایشگاه کتاب و آثار اعضای کانون و برگزاری مسابقه امام و بچه ها را از دیگر برنامه های دهه فجر مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برشمرد.