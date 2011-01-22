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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۹:۴۰

دهه فجر؛

جشنواره نمایش عروسکی در خراسان جنوبی برگزاری می شود

جشنواره نمایش عروسکی در خراسان جنوبی برگزاری می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان خراسان جنوبی از برگزاری جشنواره نمایش عروسکی اعضای مراکز فرهنگی این استان همزمان با دهه فجر در بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، عبدالرضا صمدی عصر شنبه در جمع خبرنگاران گفت: جشنواره نمایش عروسکی با هدف تشویق و شناسایی استعدادهای هنری کودکان و نوجوانان در زمینه نمایش و استفاده از نمایش به عنوان یک واسطه تربیتی در فعالیت آموزشی و پرورشی برگزار می شود.

وی اظهار داشت: در این جشنواره بیش از 10 گروه نمایشی از شهرستان‌های سطح استان خراسان جنوبی شرکت می کنند.

صمدی تاکید کرد: گروه‌های نمایشی این جشنواره روزهای 20 و 21 بهمن امسال در سالن آمفی تئاتر مرکز فرهنگی هنری شماره (1) بیرجند آثار خود را اجرا می کنند.

وی یادآور شد: نمایش های برگزیده به مرحله منطقه‌ ای جشنواره نمایش عروسکی کانون که تیر سال 90 برگزار می ‌شود، راه می یابند.

وی افزود: به مناسبت دهه فجر جشنواره عروسکهای خلاق نیز با خلق 60 عروسک توسط اعضای مراکز فرهنگی هنری کانون برگزار خواهد شد.

مدیر کانون پرورش فکری کودکان ونوجوانان خراسان جنوبی ادامه داد: برگزاری مسابقات فرهنگی، هنری و ادبی با عنوان «پرچم سرزمین من برافراز باد»، مسابقات بحث آزاد با محوریت بصیرت ویژه کودکان و نوجوانان، اجرای نمایش نامه خوانی با موضوع انقلاب، برگزاری مسابقات شعارنویسی، افتتاح نمایشگاه و فروشگاه محصولات و بخش فیلم برخی از برنامه های اجرایی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان است.

صمدی برگزاری مسابقات شعرخوانی و کتاب خوانی با موضوع انقلاب اسلامی، ساخت کتاب بزرگ شعر انقلاب، قصه گویی با موضوعات انقلاب، بازخوانی خاطرات انقلاب از زبان بزرگتر ها، گلباران مزار شهدا توسط کودکان و نوجوانان، برپایی نمایشگاه عکس و پوستر، برگزاری نمایشگاه کتاب و آثار اعضای کانون و برگزاری مسابقه امام و بچه ها را از دیگر برنامه های دهه فجر مراکز فرهنگی هنری کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان برشمرد.

کد مطلب 1237481

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