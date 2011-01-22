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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۴۰

وضعیت بهداشتی آب روستایی خراسان رضوی مطلوب است

وضعیت بهداشتی آب روستایی خراسان رضوی مطلوب است

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون نظارت بهره برداری آبفا خراسان رضوی گفت: شاخص مطلوبیت میکروبی آب شرب روستایی این استان از وضعیت مناسبی برخوردار است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا کدخدا عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از شاخص‌های کیفیت آب شرب، شاخص مطلوبیت میکروبی آن بوده که این شاخص در روستاهای خراسان رضوی ازوضعیت مطلوبی برخوردار است.

وی با بیان اینکه این شاخص باید در پایان برنامه پنجم توسعه کشور یعنی سال 1393 به 91 درصد برسد افزود: این میزان درخراسان رضوی حدود 96 درصد است.

معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفار خراسان رضوی تصریح کرد: تجهیز منابع آبی روستایی جزو نکات افزایش کیفیت آب در روستاهای استان به شمار می‌رود.

وی کیفیت آب در روستاهای استان را خوب توصیف کرد و گفت: آب تولید شده در روستاهای خراسان رضوی از طریق آزمایشگاه‌های موجود مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرد.

کدخدا تعداد کل آزمایشگاه‌های آب روستایی خراسان رضوی اعم از میکروبی و شیمیایی را 16 آزمایشگاه برشمرد و افزود: از این میزان 12آزمایشگاه مخصوص آزمایشات میکروبی آب و دو آزمایشگاه تعیین عناصر شیمیایی و دو آزمایشگاه دیگر جهت تعیین عناصر سنگین، سموم و ریز آلاینده ها فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: با پایش مداوم آب از طریق این آزمایشگاهها، سلامت آب مورد کنترل مداوم قرار می‌گیرد.

معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفا استان با اشاره به اینکه آب کلردار شبکه های روستاهای استان قابل استفاده در مصارف کشاورزی نیست، گفت: استفاده از این آب در امور کشاورزی، سفتی و رسوخ نا‌پذیری خاک را به دنبال دارد.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کلر باقیمانده آب واثرات سوء آن روی ماهی، نمی‌توان این آب را در استخرها برای پرورش ماهی استفاده کرد.

کدخدا گفت: استفاده آب کلردار روستایی در مصارف فوق باعث بروز مشکلات فراوانی برای تولید کنندگان بخش کشاورزی و پرورش ماهی می‌شود.

کد مطلب 1237482

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