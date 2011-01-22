وضعیت بهداشتی آب روستایی خراسان رضوی مطلوب است

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محمدرضا کدخدا عصر شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: یکی از شاخص‌های کیفیت آب شرب، شاخص مطلوبیت میکروبی آن بوده که این شاخص در روستاهای خراسان رضوی ازوضعیت مطلوبی برخوردار است .

وی با بیان اینکه این شاخص باید در پایان برنامه پنجم توسعه کشور یعنی سال 1393 به 91 درصد برسد افزود: این میزان درخراسان رضوی حدود 96 درصد است .

معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفار خراسان رضوی تصریح کرد: تجهیز منابع آبی روستایی جزو نکات افزایش کیفیت آب در روستاهای استان به شمار می‌رود .

وی کیفیت آب در روستاهای استان را خوب توصیف کرد و گفت: آب تولید شده در روستاهای خراسان رضوی از طریق آزمایشگاه‌های موجود مورد پایش و بررسی قرار می‌گیرد .

کدخدا تعداد کل آزمایشگاه‌های آب روستایی خراسان رضوی اعم از میکروبی و شیمیایی را 16 آزمایشگاه برشمرد و افزود: از این میزان 12آزمایشگاه مخصوص آزمایشات میکروبی آب و دو آزمایشگاه تعیین عناصر شیمیایی و دو آزمایشگاه دیگر جهت تعیین عناصر سنگین، سموم و ریز آلاینده ها فعالیت می‌کنند.

وی تصریح کرد: با پایش مداوم آب از طریق این آزمایشگاهها، سلامت آب مورد کنترل مداوم قرار می‌گیرد .

معاون نظارت بر بهره‌برداری آبفا استان با اشاره به اینکه آب کلردار شبکه های روستاهای استان قابل استفاده در مصارف کشاورزی نیست، گفت: استفاده از این آب در امور کشاورزی، سفتی و رسوخ نا‌پذیری خاک را به دنبال دارد .

وی خاطرنشان کرد: با توجه به کلر باقیمانده آب واثرات سوء آن روی ماهی، نمی‌توان این آب را در استخرها برای پرورش ماهی استفاده کرد .