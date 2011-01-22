گفتگوها باید براساس منطق مشترک ادامه یابد/ اجتناب از اشتباهات محاسباتی

به گزارش خبرنگار مهر،سعید جلیلی دبیر شورای عالی امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران وسرپرست هیئت مذاکره کننده ایران در گفتگو با 1+5 بعد از اتمام مذاکرات با این گروه در استانبول در نشستی خبری به سئوالات خبرنگاران پاسخ داد و در مورد موضوعات مورد گفتگو بیان داشت به اعتقاد ما برخی موضوعات فرضی و کاذب ساخته می شود تا موضوعات اصلی در سایه قرار بگیرد و این یک هشدار جدی است.

وی با اشاره به مواضع گروه عدم تعهد در خصوص خلع سلاح تصریح کرد: چرا باید 200 کلاهک هسته ای در خاک اروپا مستقر باشد و سئوال جدی دیگر این است که چه کسی سلاح هسته ای رژیم صهیونیستی را در اختیار این رژیم قرار داده است.

جلیلی یادآور شد: 40سال است که 200 پوندمواد هسته ای در خاک امریکا گم شده سئوال جامعه جهانی این است که این 200 پوند مواد هسته ای کجاست و این موضوع نگرانی جدی جامعه جهانی را بدنبال داشته است.

دبیرشورای عالی امنیت ملی افزود: ما دراین موضوعات آماده گفتگوهستیم و این موارد موضوعاتی است که می تواند در زمینه همکاری های هسته ای مطرح باشد و جامعه بین المللی دراین مورد هماهنگی لازم را دارد و 130 کشورعضو جنبش عدم تعهد این موضوعات را دنبال می کنند.

مذاکره کننده ارشد ایران در گفتگوهای استانبول تاکید کرد: ما در نشست استانبول آمادگی داشتیم این مباحث و همکاری ها را مطرح و باز کنیم و کماکان آمادگی داریم و ازآنان نیز می خواهیم بر مبنای منطق و احترام به حقوق ملت ها از این فرصت برای رسیدن به جامعه جهانی مبتنی بر صلح و عدالت و سعادت استفاده کنند.

وی بار دیگر تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران کماکان برای همکاری حول نقاط مشترک آمادگی دارد و امیدواریم گفتگو ها بتواند بر اساس منطق در جهت حقوق ملت ها تداوم یابد.

جلیلی درپاسخ به سئوالی مبنی بر اینکه کاترین اشتون در پایان نشست خبری اعلام کرده که ایران برای ادامه مذاکرات شروطی را مطرح کرده تصریح کرد: جامعه بین المللی قضاوت کند ما خواستار حقوق احترام به ملت ها و اجتناب از مقابله با حق ملت ها هستیم اینها شرط نیست لازمه منطقی گفتگوهاست.

دبیرشورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با مطرح شدن موضوع تبادل سوخت در نشست با 1+5 خاطرنشان کرد: یکی از مباحثی که می تواند موضوع همکاری ها باشد همکاری هسته ای است و در این زمینه استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای ایمنی هسته ای ساخت نیروگاه موضوعاتی است که می تواند کمک کند که ملت ها از انرژی هسته ای بهره ببرند. یکی از این بحث ها نیز تبادل سوخت است.

وی ادامه داد: تبادل سوخت می تواند در چارچوب همکاری ملت ها شکل بگیرد اما هر اقدامی باید مبتنی بر همکاری باشد.

جلیلی در پاسخ به سئوال دیگری در رابطه با اظهارات اشتون مبنی بر مقاومت ایران در برابر پیشنهادات یادآور شد: بحثی که داشتیم این بود همکاری در خصوص انرژی صلح آمیز هسته ای موضوع مناسبی برای همکاری ملت هاست اما لازمه آن باید به صورتی که در ان پی تی تصریح شده رعایت شود. چرا که در ان پی تی در کنار مسئولیت ها و وظایف بر حقوق ملت ها نیز تاکید شده یعنی چرخه سوخت هسته ای و اگر روند غلطی در گذشته در رابطه با حقوق ملت ها صورت گرفته باید تصحیح شود اما کماکان آمادگی داریم در این بستر گفتگو ها را ادامه بدهیم.

خبرنگاری از دبیر شورای عالی امنیت ملی سئوال کرد آیا با هیئت آمریکایی گفتگویی انجام شد که وی در پاسخ گفت: با هیئت آمریکایی هیچ گفتگوی مستقلی نداشتیم.

این خبرنگار پرسید چرا؟ که جلیلی در پاسخ گفت: ضرورتی نداشت.

جلیلی در پاسخ به سئوالی در رابطه با ساختار نظام بین الملل عنوان کرد: ما معتقدیم در باره موضوعات مهم بین المللی همه ملت ها باید نظر بدهند وساختار مناسبات بین المللی باید دموکراتیک باشد . معنی نمی دهد چند کشور خود را جامعه بین المللی معرفی کنند آیا 130 کشور عضو جنبش عدم تعهد جامعه بین المللی نیستند.

یکی از خبرنگاران ترک در خصوص نقش ترکیه در مذاکرات ایران و 1+ 5 سئوال کرد که دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ گفت: بیانیه تهران حرکتی مبارک درجهت نقش آفرینی کشورهای مستقل بود و نشان داد ترکیه و برزیل می توانند نقش خوبی داشته باشند و آقایان اردوغان و لولا نخست و رئیس جمهور ترکیه و برزیل در آن موضوع موثر بودند و بیانیه تهران نشان داد نظر ملت ها می تواند از سوی کشورهای مستقل و آزاد مطرح شود و اینکه مذاکرات اخیر در استانبول برگزار شد نیز با توجه به همین نقش ترکیه است.

خبرنگار الجزیره در رابطه با اظهارات تونی بلر درکمیته رسیدگی به جنگ عراق در انگلیس مبنی بر استفاده از زور بر علیه ایران سئوال کرد که جلیلی در پاسخ به این سئوال تاکید کرد: اجازه بدهید تونی بلر از این محاکمه و خطایی که کرده رها بشود.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات این است افرادی به خود اجازه می دهند بدون در نظر گرفتن ملت ها اقداماتی کنند که نتیجه آن کشته شدن صدها هزار انسان است.

جلیلی با طرح این سئوال که چرا باید بلر دراین انگلیس محاکمه شود گفت: اینها خلاف مجوز شورای امنیت به عراق حمله کردند واگر شورای امنیت که خودش باید مدافع ملت ها باشد بخواهد اینها را محاکمه کند خود اینها در شورای امنیت آن را وتو می کنند و این یکی از مشکلات ساختار بین الملل است.

وی تاکید کرد: امروز مقابله با حقوق ملت ها در اشکال مختلف پیدا است و برخی به خود اجازه می دهند برای اینکه مانع دسترسی یک ملت به انرژی هسته ای شوند اقدامات امنیتی صورت بدهند در این باره مسئول ام آی سیکس (سازمان جاسوسی انگلیس) موضوع اقدام امنیتی علیه ایران را مطرح می کنند و دو هفته بعد دانشمند هسته ای ایران ترور می شود سئوال ما این است چه ارتباطی میان قرا ردادن نام دانشمندان ما در قطعنامه های شورای امنیت و ترور آنها وجود دارد و چرا تروریست ها این قطعنامه ها را اجرا کرده و دانشمندان ما هدف قرار می دهند و این یک رسوایی بزرگ برای شورای امنیت است که قطعنامه هایش را تروریست ها اجرا می کنند.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوالی در رابطه با مواضع اشتون مبنی بر اینکه ایران با منطق در مذاکرات صحبت کرده است بیان داشت: گفتگو ها باید بر اساس منطق مشترک باشد و ما تشکر می کنیم از خانم اشتون که اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران با منطق صحبت کرد بر این اساس فکر می کنیم گفتگوها باید بر اساس منطق ادامه پیدا کند نه بر اساس اراده های خاص و گفتگوها وقتی می تواند مفید و سازنده باشد که مبتنی بر منطق مشترک باشد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی یادآور شد: خانم اشتون خیلی وقت ها در مباحث با ما همراهی داشت اما ایشان شخصیت حقیقی و حقوقی متفاوتی دارد.

جلیلی یکی از راههای موفقیت گفتگوها را مبتنی بودن آن بر منطق مشترک عنوان کرد.

خبرنگاری پرسید آیا در این مذاکرات در خصوص دور بعدی مذاکرات گفتگو شد که جلیلی در پاسخ عنوان کرد: ما بر ادامه مذاکرات بر اساس نقاط مشترک تاکید داشتیم اما خانم اشتون گفت باید برویم نقاط مشترک را پیدا کنیم و ما امیدواریم با پیدا کردن نقاط مشترک در گفتگوهای آینده شرکت کنند ما همیشه برای شرکت در این مذاکرات آمادگی داریم.

وی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران که مدعی بود ایران اعلام کرده این آخرین دور با مذاکرات 1+ 5 است تصریح کرد: ما همواره گفته ایم که همواره ازمذاکرات استقبال می کنیم و مذاکرات استانبول نیز فرصتی برای طرف مقابل است و ما امیدوار بودیم از این فرصت استفاده کنند ما همیشه برای گفتگو و همکاری آماده ایم.

دبیر شورای عالی امنیت ملی در پاسخ به سئوال یکی از خبرنگاران ترک از نقش ویژه احمد داوود اوغلو وزیر خارجه ترکیه تقدیر کرد و گفت وزیرخارجه ترکیه چه در گفتگوهای تهران وچه در این دور از گفتگوها بسیار تلاش کرد و همکاری خوبی داشت و نقش برجسته ای ایفا کرد تا بتواند منطق مشترکی را فراهم کند.

یکی ازخبرنگاران از جلیلی سئوال کرد اشتون درنشست مطبوعاتی خود اعلام کرد توپ در زمین ایران است که جلیلی در پاسخ گفت دیدگاه ما کاملا روشن است براساس احترام به ملت ها و درصورت اجتناب ازمقابله با حقوق ملت ها اگر آنها آمادگی داشته باشند از همین بعدازظهر آماده گفتگو هستیم.

خبرنگار چینی درباره نقش چین درمذاکرات 1+5 با ایران سئوال کرد که دبیر شورای عالی امنیت ملی دراین باره گفت:دوستان چینی نقش سازنده ای در مذاکرات داشتند و تاکید می کردند باید از اشتباهات محاسباتی اجتناب شود.

خبرنگاری پرسید موضوع هیئت آمریکایی در مذاکره با شما چه بود؟ که جلیلی در پاسخ گفت : ما گفتگویی نداشتیم.

این خبرنگار در رابطه با علت مذاکره نکردن ایران و آمریکا در جریان مذاکرات استانبول سئوال کرد که جلیلی در پاسخ گفت: گفتگوهای بین ایران وآمریکا به بحث هایی بر می گردد که آمریکا در 30 سال گذشته دنبال کرده و یک دیوار بی اعتمادی ایجاد کرده است لازم است آمریکا از رفتار گذشته که نسبت به ایران داشته دست بردارد.