قیمت مسکن پس از هدفمندی یارانه ها افزایش نیافته است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، علی نیکزاد عصر شنبه در بازدید از سایت مسکن مهر سعدآباد گرگان در گفتگو با خبرنگاران اظهار داشت: اجرای قانون هدفمند سازی یارانه‌ها تاثیری در افزایش قیمت ساختمان در کشور نخواهد داشت.

وی اظهار داشت: روند ساخت و ساز دارای پنج مولفه بوده که این مولفه‌ها شامل زمین، تسهیلات، مصالح، دستمزد و خدمات فنی مهندسی است.



به گفته وی، با توجه به واگذاری زمین های 99 ساله از سوی دولت و تداوم پرداخت خط اعتباری مسکن مهر، در دو مولفه زمین و تسهیلات هیچ تغییری ایجاد نخواهد شد.



وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: همچنین قیمت خدمات فنی مهندسی ساخت و ساز نیز بعد از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها با هیچ تغییری مواجه نخواهد شد.



وی اضافه کرد: با اجرای این قانون همچنین قیمت غالب مصالح نظیر سیمان، فولاد و سرامیک هیچ تغییری نکرده و بنابراین این مولفه نیز با تغییر قیمت مواجه نخواهد بود.



نیکزاد خاطرنشان کرد: برخی تولیدکنندگان مصالح ساختمانی پیش از اجرای این قانون که از انرژی ارزان قیمت استفاده زیادی می‌کردند باید با اجرای این قانون در نوع شیوه استفاده از انرژی مصرفی خود تجدید نظر کرده و صرفه‌جویی های لازم را داشته باشند.



به گفته وزیر مسکن و شهرسازی، با توجه به سیاست‌های اتخاذ شده و عدم وجود مشکل در مولفه‌های ساخت و ساز، قیمت ساخت و ساز در کشور هیچ تغییری نخواهد کرد.



وی تاکید کرد: باتوجه به اینکه استان های شمالی با کمبود زمین مواجه بوده و از سوی دیگر قیمت زمین نیز در این استان‌ها گران است، پروژه مسکن مهر سعدآباد از پیشرفت خوبی برخوردار بوده است.