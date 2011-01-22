اعضای شورای مشورتی استاندار همدان در امور ایثارگران انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، معاون سیاسی امنیتی استاندار همدان در این نشست با بیان اینکه شهدا از افراد شایسته جامعه اسلامی بودند، اظهار داشت: مهمترین هدف از شکل گیری گروه منتخبان به عنوان اعضای شورای مشورتی استاندار در امور ایثارگران، پیگیری اهداف نظام و اهداف ایثارگری است.

علی اکبر فامیل کریمی با اشاره به اینکه هنر مردان خدا تحمل درد ها و صبوری در کارها است، افزود: خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در این مسیر پیشرو هستند.

وی اظهار داشت: اعضای شورای مشورتی استاندار همدان در امور ایثارگران با ارائه مشاوره های سازنده مسئولان را در حل مشکلات و ارائه بهتر خدمت به جامعه و ایثارگران یاری می کنند.

سرپرست سازمان بنیاد شهید و امورایثارگران استان همدان نیز در این نشست با اشاره به اینکه در استان همدان معتمدان معین یار و یاور و مشاوران امین مسئولان هستند، گفت: در حال حاضر 565 معتمد معین در استان همدان فعال هستند که همگی از بین اقشار ایثارگر انتخاب شده اند.

سید جعفر حسینی ادامه داد: خدمت مطلوب به جامعه ایثارگری و جلب رضایت آنان از مبانی ارزشی خادمان خانواده های معظم شهدا و ایثارگران در بنیاد شهید و امورایثارگران استان همدان است.

حسینی افزود: ایجاد زمینه ارتباطی هدفمند ایثارگری به منظور یاری رساندن به یکدیگر با مدیریت و هدایت بنیاد شهید، بسترسازی برای دریافت اطلاعات منسجم از نیازمندی های جامعه و انعکاس آن، ارتقا سطح تعامل بدنه اجرایی بنیاد شهید برای جامعه هدف به منظور کاهش فاصله میان لایه های جامعه ایثارگری و شبکه پاسخگویی و زمینه سازی برای توانمندی ایثارگران با بهره گیری از ظرفیت های موجود از مهمترین اهداف انتخاب معتمدان معین است.

در این نشست از بین 56 نفر از اعضای شورای مشورتی فرمانداران 11 نفر به عنوان اعضای شورای مشورتی استاندار همدان به مدت چهارسال انتخاب شدند.