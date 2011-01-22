برنامه "جهش" در تلویزیون قزوین تهیه و پخش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر در قزوین جلب مشارکت مردم در پیشرفت اقتصادی کشور و تبیین و ترویج ضرورت و کیفیت تحقق عدالت اقتصادی در جامعه از مهمترین رویکردهای برنامه تلویزیونی "جهش" است.
در این برنامه مهمترین آثار مثبت هدفمندی یارانهها در جامعه، نتایج مثبت حاصل از آن در کشور و آموزش مدیریت مصرف به مخاطبان تبیین و تشریح میشود.
در برنامه تلویزیونی جهش، گفتگو با کارشناس خبره اقتصادی، پخش نظرات مردم درخصوص هدفمندی یارانهها، ترسیم و تبیین افق اقتصادی کشور پس از اعمال هدفمندی یارانهها و اطلاع رسانی درخصوص قانون هدفمندی یارانهها گنجانده شده است.
برنامه تلویزیونی جهش در 12 برنامه 10 دقیقه ای به مدت 120 دقیقه در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین تهیه، تولید و پخش میشود.
در برنامه تلویزیونی جهش، گفتگو با کارشناس خبره اقتصادی، پخش نظرات مردم درخصوص هدفمندی یارانهها، ترسیم و تبیین افق اقتصادی کشور پس از اعمال هدفمندی یارانهها و اطلاع رسانی درخصوص قانون هدفمندی یارانهها گنجانده شده است.
برنامه تلویزیونی جهش در 12 برنامه 10 دقیقه ای به مدت 120 دقیقه در شبکه استانی سیمای مرکز قزوین تهیه، تولید و پخش میشود.
عوامل برنامه شامل تهیه کننده: اسماعیل صادقی، نویسندگان: کورش دهخدانیا و سهیلا کریمیمقدم، نورپرداز و تصویربردار: علی مهدی زاده، دستیار تصویر: مرتضی حکاکیان، تدوینگر: امیرحسین حسینی، گزارشگر: رامتین چیت سازان، گوینده متن: لیلا حبیب پور و صدابردار: امیر کریم پناه است.
فرهنگ روستا در شبکه قزوین
فرهنگ روستا عنوان دیگر برنامه تلویزیونی است که هر هفته از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش میشود.
فرهنگ روستا عنوان دیگر برنامه تلویزیونی است که هر هفته از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش میشود.
این برنامه به دنبال تبیین نقش جمعیت روستایی در اقتصاد جامعه است که در هر قسمت به معرفی توانمندیها و پتانسیلهای یکی از مناطق روستایی استان قزوین میپردازد.
احترام به فرهنگ اقوام و طوایف و پرهیز از هر گونه تبعیض، تقویت فرهنگ بومی و آداب و رسوم محلی و ارتقاء سطح آگاهیهای روستائیان از جمله مهمترین اهداف برنامه تلویزیونی فرهنگ روستا است.
احترام به فرهنگ اقوام و طوایف و پرهیز از هر گونه تبعیض، تقویت فرهنگ بومی و آداب و رسوم محلی و ارتقاء سطح آگاهیهای روستائیان از جمله مهمترین اهداف برنامه تلویزیونی فرهنگ روستا است.
همچنین از مهمترین محورهای موضوعی این برنامه تلویزیونی میتوان به معرفی و تجلیل از کشاورزان نمونه، تبیین نقش روستائیان در تأمین نیازهای شهری، ارتقاء سطح بهداشت، خدمات و امکانات روستایی، تقویت اعتماد به نفس روستائیان و ترغیب مسئولان برای ایجاد موقعیت مناسب زندگی در روستاها و رفع نیازهای اساسی روستائیان اشاره کرد.
برنامه تلویزیونی فرهنگ روستا در 52 قسمت 30 دقیقهای از شبکه استانی سیمای مرکز قزوین پخش میشود.
تهیه کننده و کارگردان این برنامه محمد فیضی و تصویربردار آن حسن ناصری است و گزارشگرآن اسماعیل محمد بیگی و تدوین آن را نیز حسین شهبازی نیا برعهده دارد.
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