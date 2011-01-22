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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۱۷:۵۴

با کسب 44 رای/

اشکذری رییس فدراسیون تنیس روی میز شد

اشکذری رییس فدراسیون تنیس روی میز شد

محمد زارع پور اشکذری با کسب اکثریت آرا به عنوان رئیس چهار سال آینده فدراسیون تنیس انتخاب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمع انتخاباتی فدراسیون تنیس روی میز از ساعت ۱۴ امروز به ریاست حمید سجادی معاون ورزشی سازمان تربیت بدنی در سالن اجتماعات آکادمی ملی المپیک آغاز شد که طی آن محمدزارع پور اشکذری با کسب ۴۴ رای موافق از مجموع آرای ۴۴ عضو مجمع به عنوان رییس این فدراسیون انتخاب شد.

در این مجمع که بهرام افشارزاده دبیرکل کمیته ملی نیز حضور داشت علوه بر زارع پور دو کاندیدای دیگر نیز ثبت نام کرده بودند که سیامک قارداشی یکی از کاندیداها حضور پیدا نکرد و سید محمود حسینی دیگر کاندیدای محجمع نیز قبل از شروع رای گیری انصراف خود را اعلام کرد.

کد مطلب 1237500

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