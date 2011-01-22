  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۵۸

برای اولین‌ بار در کشور؛

جشنواره ملی پیامکهای ادبی و قرآنی در خراسان‌جنوبی برگزار می ‌شود

جشنواره ملی پیامکهای ادبی و قرآنی در خراسان‌جنوبی برگزار می ‌شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌جنوبی گفت: نخستین جشنواره ملی پیامک‌های ادبی، قرآنی برای اولین بار در کشور در خراسان‌ جنوبی برگزار می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فرعصر شنبه در نشست برنامه ریزی این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره با موضوعات اجتماعی، خانواده، عرفان، واجبات دین و موضوعات آزاد در استان خراسان جنوبی برگزار می ‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را نشر و ترویج فرهنگ حیات‌بخش قرآن‌کریم بین آحاد جامعه به ‌ویژه قشر جوان، ایجاد شور قرآنی برای حضور جوانان در رقابتی سالم و ارزشمند و تشویق جوانان به‌ منظور روی آوردن به تعلیم و تعلم قرآن و ایجاد فضای قرآنی در جامعه و استان برشمرد.

مطهری ‌فر تصریح کرد: علاقه ‌مندان برای شرکت در این جشنواره می ‌توانند از اول دی ‌ماه سال‌ جاری تا فروردین ‌ماه سال آینده پیامک خود را به سامانه دریافت پیام کوتاه 100030561 ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌ جنوبی یادآور شد: از نفرات برتر این جشنواره با اهدای جوایزی از قبیل 30 کمک هزینه سفر به مکه مکرمه، عتبات عالیات، سفر به سوریه در مراسم اختتامیه این جشنواره تقدیر خواهد شد.

به گفته این مسئول مراسم اختتامیه این جشنواره طبق برنامه‌ ریزی‌های انجام شده فروردین ‌ماه سال آینده در بیرجند برگزار می‌ شود. 

کد مطلب 1237501

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها