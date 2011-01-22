به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد مطهری ‌فرعصر شنبه در نشست برنامه ریزی این جشنواره اظهار داشت: این جشنواره با موضوعات اجتماعی، خانواده، عرفان، واجبات دین و موضوعات آزاد در استان خراسان جنوبی برگزار می ‌شود.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را نشر و ترویج فرهنگ حیات‌بخش قرآن‌کریم بین آحاد جامعه به ‌ویژه قشر جوان، ایجاد شور قرآنی برای حضور جوانان در رقابتی سالم و ارزشمند و تشویق جوانان به‌ منظور روی آوردن به تعلیم و تعلم قرآن و ایجاد فضای قرآنی در جامعه و استان برشمرد.

مطهری ‌فر تصریح کرد: علاقه ‌مندان برای شرکت در این جشنواره می ‌توانند از اول دی ‌ماه سال‌ جاری تا فروردین ‌ماه سال آینده پیامک خود را به سامانه دریافت پیام کوتاه 100030561 ارسال کنند.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی خراسان‌ جنوبی یادآور شد: از نفرات برتر این جشنواره با اهدای جوایزی از قبیل 30 کمک هزینه سفر به مکه مکرمه، عتبات عالیات، سفر به سوریه در مراسم اختتامیه این جشنواره تقدیر خواهد شد.

به گفته این مسئول مراسم اختتامیه این جشنواره طبق برنامه‌ ریزی‌های انجام شده فروردین ‌ماه سال آینده در بیرجند برگزار می‌ شود.