بیمه طلایی تکمیلی بازنشستگان فرهنگی بزودی برقرار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ارشاد استعدادی ظهر شنبه با اعلام این مطلب در همایش مدیران روابط عمومی این وزارتخانه دراستانهای خراسان و سمنان افزود : 70 درصد کل بیمه طلایی برای حفظ شأن و منزلت معلمان و 30 درصد آن بخش مسائل مالی است.

ارشاد استعدادی افزود: از این پس معلمین و پیشکسوتان آموزش و پرورش می توانند در بهترین بیمارستان های کشور که متمکن ترین ایرانی ها ازآن استفاده می کنند بستری شده و دغدغه مالی گذشته را نداشته باشند.

مشاور مدیر کل آموزش و پرورش خراسان رضوی نیز در این همایش گفت: استان خراسان یک میلیون و 140 هزار دانش آموز دارد که تنها جمعت منطقه تبادکان آن، برابر کل دانش آموزان، سمنان است.

محسن وظیفه دان افزود: هشت هزار معلم و 130 هزار کارمند در خراسان رضوی به هشت قطب یا گروه تقسیم شده اند که هر گروه، شهرستان های تابعه را تحت پوشش دارند .

وی یادآور شد : این اداره کل، با برگزاری شورای معاونین، در قطب ها به بررسی مشکلات آموزش و پرورش و رفاهی معلمان می پردازد.

وی گفت: نشریه قلم مهر با 15 هزار تیراژ به 10 هزار مدرسه استان از سوی روابط عمومی کل ارسال می شود که به زودی 4 صفحه آن کشوری خواهد شد.

وی در بخش تکریم معلمان استان به نصب بنرهای تبلیغاتی با کمک شهرداری، راه اندازی صدای معلم و دانش آموز، راه اندازی انجمن کتاب به معلمین و تشکیل هیات های مذهبی برای 30 هزار فرهنگی استان در ایام محرم اشاره کرد

وظیفه دان افزود: صدور تقدیرنامه از سوی استاندار و تهیه گزارش تصویری از اخبار استان و ارسال آن به تمام ادارات از دیگر فعالیتهای روابط عمومی است.