تابلوی نظام اسلامی عملکرد مسئولان است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، آیت الله سید احمد خاتمی بعد از ظهر شنبه در جلسه شورای اداری استان با بیان اینکه اگر مسئولان نظام عملکرد مناسبی داشته باشند نظام عزیز و مقدر می شود، افزود: اما در صورتی که مسئولان نظام به گونه ای عمل کنند که مردم آزرده خاطر شوند نظام اسلامی آسیب جدی می بیند.

وی مهمترین عامل سقوط دولت ها را فساد نظام اداری برشمرد و خاطرنشان کرد: مسئله درست برخورد با مردم برخورد قانونی است به گونه ای که هر فردی برای گرفتن حقش سراغ یک مسئول رفت بدون متوسل شدن به واسطه، پارتی و رشوه حقش را بگیرد.

آیت الله خاتمی رشوه دادن، پارتی بازی و گرفتن حق از طریق واسطه را آفت یک نظام و دولت دانست و بیان داشت: مردم ایران در طول 32 سال از انقلاب اسلامی بارها توسط استکبار و ایادی آن بمباران فرهنگی شدند تا از نظام روی برگردانند اما در این مدت هیچ گاه لحظه ای از آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی و نظام برنداشتند.

خطیب نماز جمعه تهران با بیان اینکه ملت ایران همواره در طول انقلاب اسلامی تاکنون در تمامی برهه ها همراه دولت و ولایت فقیه بودند گفت: شایسته چنین ملتی نیست که برای گرفتن حق خود متوسل به واسطه و رشوه و پارتی بازی شود.

عضو هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه باید بدانیم دشمن در این مقطع چه اهدافی را دنبال می‌کند، یادآور شد: هدف دشمنان ضربه زدن به دین و کاستن وفاداری مردم به انقلاب است تا عقبه مردمی نظام را خدشه ‌دار کند.

آیت الله خاتمی طرح هدفمند کردن یارانه ها را از طرح های مهم و کلان کشور در جهت برقراری عدالت اجتماعی دانست و بیان داشت: تمامی روسای جمهور بعد از انقلاب اسلامی همواره از یارانه در بخش سوخت به ویژه بنزین ابراز گلایه داشتند ولی هیچ کدام نتوانست طرح هدفمند کردن یارانه را اجرا کند.

خطیب نمازجمعه تهران با بیان اینکه با وجود اصرار مقام معظم رهبری تمام روسای جمهوری سالهای بعد از انقلاب اسلامی نتوانستند طرح هدفمند کردن یارانه ها را اجرایی کنند، خاطرنشان کرد: این روسای جمهور در مقام شعار خیلی خوب اقدام می کردند ولی اهل عمل نبودند اما با روی کار آمدن دولت نهم رئیس جمهور توانست با شجاعت و داریت این طرح را اجرایی کند.

آیت الله خاتمی ساماندهی بنزین را مقدمه اجرای طرح هدفمند کردن یارانه ها عنوان کرد و گفت: رئیس جمهور فعلی احمدی نژاد توانست کارهایی که دولت های قبلی نتوانسته بودند انجام دهند به خوبی اجرایی کند.

وی با اشاره به توطئه های استکبار برای تحت شعار قرار دادن طرح هدفمند کردن یارانه ها بیان داشت: با وجود تمامی این مانورهای تبلیغاتی و توطئه ها این طرح به خوبی آغاز و تاکنون نیز با موفقیت در حال اجراست.

اشاره به حماسه آفرینی مردم استان در طول انقلاب اسلامی، هشت سال دفاع مقدس، تاکید بر رعایت عدالت اجتماعی از سوی مدیران دستگاه های اجرایی از دیگر محورهای سخنرانی آیت الله خاتمی بود.