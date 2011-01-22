مرتضی محصص که از دو ساعت قبل از شروع دیدار ایران برابر کره جنوبی در جایگاه خبرنگاران ورزشگاه قطر اسپورت حاضر شده است در گفتگو با خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر با اشاره به این بازی حساس گفت: کره جنوبی دو بازیکن در کناره ها دارند که به خوبی تیمشان را از این مناطق صاحب فرصت گلزنی می کنند.

مدرس کنفدراسیون فوتبال آسیا خاطرنشان کرد: بازیکنان خط دفاعی ما باید مراقب نفوذهای این دو بازیکن در طول بازی باشند و فضا را برای حرکت آنها محدود کنند تا بازیکنان خط حمله کره صاحب موقعیت های گلزنی نشوند.

وی با اشاره به قدرت برابر تیم های ایران و کره جنوبی گفت: تیمی که بتواند در این دیدار از موقعیت هایش به خوبی استفاده کند و قدر فرصت های گلزنی را بهتر بداند می تواند پیروزی این دیدار باشد با این حال اصولا پیش بینی کردند مسابقات فوتبال در این مراحل سخت است.

مرتضی محصص با اشاره به توانایی فنی بازیکنان ایران گفت: امیدوارم امروز بازیکنان باتجربه و تاثیرگذارتر ما نمایشی فراتر از توانایی خودشان داشته باشند و کلاس بالاتری از فوتبال را به نمایش بگذارند تا تیم ملی ایران بتواند در این بازی به پیروزی برسد.

محصص در مورد شانس پیروزی دو تیم ایران و کره جنوبی گفت: همانطور که گفتم پیش بینی کردن در فوتبال سخت است اما امیدوارم تیم های ایران و استرالیا را در نیمه نهایی ببینیم.

دیدار تیم های ملی فوتبال ایران و کره جنوبی در مرحله یک چهارم نهایی پانزدهمین دوره رقابتهای جام ملت های آسیا از ساعت 19:55 دقیقه امروز به وقت تهران در ورزشگاه قطر اسپورت برگزار خواهد شد.