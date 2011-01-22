270 مصوبه و کار اجرایی بزودی به فرهنگیان اعلام می شود

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ارشاد استعدادی عصر شنبه در همایش ادارات روابط عمومی های آموزش و پرورش استانهای سمنان و خراسان رضوی در مشهد با اعلام این مطلب، تصریح کرد: آموزش و پرورش، یکی از کلیدی ترین وزارتها و پایه و نهاد تمامی پیشرفتهای کشور است و هم اکنون 750 اداره روابط عمومی در این وزارتخانه، فعالیت می کنند.

وی وظایف روابط عمومی ادارات را در سه بخش جایگاه رسانه ای، معاونت تحلیل و افکارسنجی و فرهنگی - تبلیغی جهت روحیه بخشی و ایجاد فضای شاد و پویا برشمرد و افزود: انعکاس فعالیتهای مدیران و معلمان به مردم و ایجاد تغییر نگرش به آموزش و پرورش، مهمترین تعهد روابط عمومی هاست.

وی با اشاره به اینکه وظایف روابط عمومی ها باید، شفاف و مشخص ابلاغ شود، افزود: کار ما حرفه ای و تخصصی است و کارشناسان این بخش در آینده از میان متخصصین باید انتخاب شوند.

وی یادآور شد: نشریه نگاه با 20 هزار شمارگان به پرسش ها، انتقادات و پیشنهادات معلمان سراسر کشور پاسخ می دهد .