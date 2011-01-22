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۲ بهمن ۱۳۸۹، ۲۰:۰۳

ارشاد استعدادی:

270 مصوبه و کار اجرایی بزودی به فرهنگیان اعلام می شود

مشهد - خبرگزاری مهر: معاون اطلاع رسانی وزارت آموزش و پرورش گفت: 200 مصوبه و 70 کار اجرایی که حاصل برنامه ریزی در این وزارتخانه است، به زودی اطلاع رسانی می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، ارشاد استعدادی عصر شنبه در همایش ادارات روابط عمومی های آموزش و پرورش استانهای سمنان و خراسان رضوی در مشهد با اعلام این مطلب، تصریح کرد: آموزش و پرورش، یکی از کلیدی ترین وزارتها و پایه و نهاد تمامی پیشرفتهای کشور است و هم اکنون 750 اداره روابط عمومی در این وزارتخانه، فعالیت می کنند.

وی وظایف روابط عمومی ادارات را در سه بخش جایگاه رسانه ای، معاونت تحلیل و افکارسنجی و فرهنگی - تبلیغی جهت روحیه بخشی و ایجاد فضای شاد و پویا برشمرد و افزود: انعکاس فعالیتهای مدیران و معلمان به مردم و ایجاد تغییر نگرش به آموزش و پرورش، مهمترین تعهد روابط عمومی هاست.

وی با اشاره به اینکه وظایف روابط عمومی ها باید، شفاف و مشخص ابلاغ شود، افزود: کار ما حرفه ای و تخصصی است و کارشناسان این بخش در آینده از میان متخصصین باید انتخاب شوند.

وی یادآور شد: نشریه نگاه با 20 هزار شمارگان به پرسش ها، انتقادات و پیشنهادات معلمان سراسر کشور پاسخ می دهد.

وی با بیان اینکه امروزه 70 درصد مشکلات مدیریتی است، گفت: تفکر انتقادی روابط عمومی ها باید ارتقا یافته و به پرسشهای معلمین، جواب دهند.

کد مطلب 1237513

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