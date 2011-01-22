به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام حسین صبوری گفت: جشنواره نماز و نیایش، دست اندرکاران سینما و تلویزیون را به سمت تهیه آثاری با مضامین نماز و نیایش سوق می‌دهد.



وی بیان کرد: برگزاری چنین جشنواره‌هایی، نماز را در قویترین ابزار تصویر قرار داده و فیلمسازان را به تهیه چنین فیلمهایی رهنمون می‌سازد.



صبوری به ویژگی‌های یک فیلم خوب اشاره کرد و گفت: یک فیلم خوب باید تأثیرگذار بوده و حاوی پیام‌های غیر مستقیم در حوزه نماز و نیایش باشد.



این فیلمساز شرکت کننده در سومین جشنواره نماز و نیایش به روایت دوربین با بیان اینکه بیشتر آثار ارسالی به جشنواره‌های قبلی، به موضوع نماز به طور مستقیم پرداخته بودند؛ ابراز امیدواری کرد آثار ارسالی به چهارمین جشنواره نماز و نیایش از پختگی بیشتری برخوردار بوده و حاوی پیام‌های غیرمستقیم در زمینه نماز و نیایش باشد.



وی خواستار حمایت مالی از آثار ارسالی به این جشنواره شد و تصریح کرد: برای دلگرمی شرکت کنندگان در جشنواره، باید ترتیبی اتخاذ شود که آثارآنها از تلویزیون پخش شده یا مقداری از هزینه های ساخت آن را دولت یا متولیان هنری تقبل کنند.



صبوری در عین حال خواستار اطلاع‌رسانی مناسب و مطلوب از این جشنواره شد و افزود: باید از طریق بروشور یا رسانه‌های جمعی به مردم برای شرکت در این جشنواره و نمایش رایگان فیلم‌ها اطلاع داده شود تا برای رفع نواقص و بهتر برگزار شدن جشنواره‌ها از نظرات مردم نیز استفاده شود.