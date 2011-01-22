سازمان بازرسی قزوین استفاده شخصی از خودروهای دولتی را پیگیری می کند

به گزارش خبرنگار مهر درقزوین ابوالفضل خمسه عصر شنبه در جمع مسئولان و کارشناسان شرکت گاز استان با برشمردن ضرورت ها و ثمرات تحقق و اجرای هدفمندی یارانه ها اظهار داشت: اجرای صحیح این قانون، جامعه، مردم و به ویژه دستگاههای اجرایی را به سمت مصرف بهینه منابع هدایت می کند.

وی افزود: در این میان باید مدیران و مسئولان نیز جهت فراهم ساختن زمینه مناسب برای هزینه کرد درست اعتبارات و استفاده آگاهانه وعالمانه از امکانات، منابع و فرصت های موجود در سطح دستگاهها تلاش مضاعف کنند تا هرچه بیشتر نتیجه اجرای این تحول عظیم اقتصادی برای مردم قابل لمس باشد.

معاون اداره کل بازرسی استان قزوین با اشاره به قانون هدفمندی یارانه ها در کشور گفت: همزمان با اجرایی شدن قانون هدفمند کردن یارانه ها مدیران دستگاههای اجرایی و دستگاههای خدمت رسان باید همگام با مردم در هزینه کرد اعتبارات، هدفمند عمل کنند.

معاون اداره کل بازرسی استان قزوین عدم توجه به مدیریت زمان از سوی دستگاهها را یکی از ایرادات عمده در زمینه پروژه های عمرانی دانست و یادآور شد: سرعت بخشیدن به اجرای پروژه های عمرانی و جلوگیری از تأخیرهای غیرموجه موجب رشد و ارتقای کشور خواهد شد و این موضوع در حال حاضر و در زمان اجرای قاون هدفمندی یارانه ها باید بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

وی اضافه کرد: یکی ازآثار اجرای قانون هدفمندی یارانه ها را باید در سطح دستگاههای اجرایی و خدمت رسان شاهد باشیم و همراه با مردم که آن را در زندگی خود مدیریت و عملیاتی می کنند، بکوشیم تا چند برابر ارزش اقتصادی تولیدی حاصل از کاهش مصرف سوخت و حامل های انرژی را در زمینه پروژه های عمرانی و ایجاد بسترها و زیرساخت های لازم و ضروری هزینه کنیم.

خمسه گفت: مدیریت عالمانه می تواند از هدر رفت منابع و فرصتها جلوگیری کند و از آنجا که طبق قانون، دستگاههای اجرایی هر ساله می بایست 20 درصد کاهش بودجه نسبت به سال قبل داشته باشند لازم است این موضوع نیز در راستای هدفمندی یارانه ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون اداره کل بازرسی استان قزوین در بخش دیگری از سخنان خود ، استفاده شخصی از خودروهای دولتی را نمونه ای از بی احترامی به مقررات و قانون عنوان و تصریح کرد: علی رغم نصّ صریح قانون و تأکید مسئولان مبنی بر عدم استفاده شخصی دستگاههای اجرایی از خودروها و امکانات دولتی، متأسفانه شاهد این گونه بی نظمی ها در سطح استان هستیم که با نظارت و پیگیری این گونه موارد را رصد می کنیم.

خمسه به قانون منع تصدی بیش از یک شغل کارکنان دولت هم اشاره کرد و اظهار داشت: کارمندان دولت نمی توانند همزمان وکیل دادگستری و یا مشاور حقوقی باشند زیرا به استناد اصل 141 قانون اساسی و قوانین عادی تصدی بیش از یک شغل کارمندان منع قانونی دارد.

وی تأکید کرد: نظارت بر این امر نیز در دستور کار سازمان بازرسی قرار دارد و چنانچه در سطح استان قزوین افرادی شامل این قانون می شوند باید نسبت به تودیع پروانه وکالت خود اقدام کنند درغیر این صورت با ورود دستگاه نظارتی و اعلام به قوه قضائیه پروانه وکالت این افراد ابطال می شود.

معاون اداره کل بازرسی استان قزوین در پایان، نقش مهم صنعت گاز را در فعال کردن بخشهای مختلف صنعتی و اقتصادی حائز اهمیت دانست و افزود: هر چند فعالیت ها و خدمات ارزنده و گسترده ای توسط شرکت ملی گاز به ویژه شرکت گاز استان به مردم نقاط مختلف ارائه شده است ولی در بخش مشترکان، رضایت مندی مردم، تکریم ارباب رجوع وارتقای کارآمدی دستگاه چالشهایی وجود دارد که باید برطرف شود.

معاون شرکت گاز استان قزوین نیز در ابتدای این جلسه گزارشی از وضعیت و عملکرد شرکت گاز استان ارائه داد.

وی همچنین خواستار تعامل هرچه بیشتر با دستگاه نظارتی استان شد و بر همکاری همه جانبه کارشناسان و ابواب جمعی شرکت گاز با اداره کل بازرسی تأکید کرد.