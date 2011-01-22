توسعه فرهنگ ریاضی برای عموم ضروری است

به گزارش خبرگزاری مهر در مشهد، وحید عالمیان عصر شنبه در همایش کتب جدید التألیف ریاضی در مشهد اظهارداشت: بیان مفاهیم پیچیده ریاضی به زبان ساده و جذاب و ارایه مباحث شوق آفرین، باید در سطح فراگیر، ارائه شود.

این مؤلف با اشاره به اینکه، سرچشمه جوشان ریاضیات، مسأله است گفت : مسائلی که خلاقیت برانگیز باشند باید در قالبی جذاب و معماگونه بیان شوند تا برای مخاطبان ریاضیات، ایجاد علاقه کند.

ناصر بروجردیان دیگر مؤلف کتاب ریاضی دوره متوسطه نیز در این همایش که با همکاری تربیت معلم، انجمن علمی معلمان ریاضی، و گروه بررسی محتوای درسی اداره کل آموزش و پرورش خراسان رضوی انجام شد، گفت: هنر دبیران ریاضی به این است که بتوانند، مشکل ترین مسایل را به ساده ترین شکل ممکن به دانش آموزان بیاموزند و به آن ها شناختی بدهند که چگونه می توان مشکل ترین مسایل زندگی را ، برای راه حل های ساده و از طریق درست فکر کردن، کشف کرد.

معاون آموزش متوسطه اداره کل آموزش و پرورش خراسان نیز تصریح کرد : بررسی کتب درسی موجبات ارتقای دانش و مهارت فرهنگیان را فراهم می آورد.

رمضان نیری افزود : درس ریاضی، خاستگاه تفکر و اندیشیدن دانش آموزان است و ارزش واقعی نظام آموزشی به میزان اندیشه ای است که تولید می کند.

استان خراسان رضوی در کنکور سال 89 رتبه دهم کشور را در درس ریاضی کسب کرده بود.