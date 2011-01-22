برخواه نامزد ریاست فدراسیون وزنه برداری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پس از گذشت هفت روز کامل از مهلت تعیین شده سازمان تربیت بدنی برای ثبت نام از کاندیداهای حضور در مجمع انتخاباتی ریاست فدراسیون وزنه برداری، برخواه نخستین نامزدی است که با حضور در محل فدراسیون و ارائه مدارک لازم به طور رسمی آمادگی اش را برای شرکت در این مجمع اعلام کرده است.



برخواه که هم اکنون در تیم مناطق نفت خیز جنوب وزنه می زند، اولین بار در سال 1995 مدال نقره مسابقات قهرمانی جوانان آسیا را به دست آورد و دو سال بعد نیز به مدال نقره مسابقات قهرمانی جوانان جهان در آفریقای جنوبی رسید.

کسب دو مدال نقره در بازی های آسیایی بانکوک 1998 و بوسان 2002 در کنار دو مدال برنز و یک نقره مسابقات قهرمانی بزرگسالان جهان در سال های 2001، 2002 و 2003 از جمله مهم ترین عناوینی هستند که این وزنه بردار در دوران فعالیت حرفه ای خود در وزنه برداری به دست آورد.



برخواه که تجربه 10 سال حضور در تیم‎های رده‎های سنی پایه و ملی کشورمان را دارد امروز (شنبه) و در آغاز هفتمین روز ثبت نام از کاندیداهای مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری با حضور در محل فدراسیون و ارائه مدارک لازم به طور رسمی ثبت‎نام کرد. مهلت ثبت‌نام برای شرکت در مجمع انتخاباتی فدراسیون وزنه برداری هفته آینده (نهم بهمن ماه) به پایان خواهد رسید.