350 برنامه ویژه بانوان در همدان برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، پروانه رضاقلیزاده بعد از ظهر شنبه در ستاد دهه فجر بانوان استان همدان با بیان اینکه این برنامهها در قالب 15 محور از جمله علمی، تحقیقاتی، کارگاههای آموزشی و رفاهی - تفریحی برگزار میشود، گفت: باید از فرصت دهه فجر برای انتقال ارزش های انقلاب اسلامی به جوانان استفاده کرد.
وی از برگزاری کارگاه آموزشی، همایش استحکام خانواده و رسالت زن، مسابقات ورزشی ویژه کارکنان دولت و مسابقه آشپزی در این دهه سخن گفت و افزود: دیدار با خانواده شهدا، معرفی زنان فعال سیاسی و بیان خاطرات آنها، برگزاری مسابقه پیامک انقلاب و همایش زنان طلایهدار انقلاب از دیگر برنامههای در نظر گرفته شده برای برگزاری در دهه فجر امسال است.
مدیرکل دفتر امور زنان و خانواده استانداری همدان با تاکید بر نقش زنان در عرصههای مختلف اجتماعی، سیاسی و فرهنگی گفت: زنان با حضور مقتدرانه خود در عرصه مدیریت به خوبی ایفای نقش می کنند.
رضاقلیزاده اظهار داشت: زنان با برنامهریزی و مدیریت خود یاریگر دولت در اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه ها هستند.
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