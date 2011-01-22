عباس آباد محمدشهر نیازمند افزایش امکانات رفاهی دانش آموزی است

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، فاطمه آجرلو در نشست مطبوعاتی خود که شامگاه شنبه برگزار شد، افزود: عباس آباد محمدشهر کرج نیازمند افزایش امکانات رفاهی است که این امر باید مد نظر مسئولان دستگاه های ذیربط قرار گیرد.

وی ادامه داد: به تازگی نشستی در منطقه عباس آباد برگزار و طی آن در خصوص احداث امکانات رفاهی یادشده در این منطقه مباحثی مطرح شده که امیدواریم به زودی جامه عمل بپوشد.

نماینده مردم کرج در خانه ملت عنوان کرد: در این نشست گفته شد که اگر زمین مناسب اختصاص یابد، یکی از سالنهای تفریحی و ورزشی و فرهنگی دانش آموزی را می توان در منطقه احداث کرد.

آجرلو گفت: وجود این فضای رفاهی کمک می کند تا دانش آموزان آن منطقه از رفتن به مناطق دیگر برای تامین نیازهای خود در خصوص فرهنگی، تفریحی و ورزشی بی نیاز شوند و مشکلات و کمبودهای کمتری در این خصوص داشته باشند.

ناحیه ویژه در سهرابیه برپا شد

وی یادآور شد: همچنین به تازگی نشستی در منطقه سهرابیه برگزار شد و پیگیری هایی صورت گرفت تا توانستیم ناحیه ویژه را در این منطقه برپا کنیم که این امر به نفع مردم آن منطقه است.

این مسئول اضافه کرد: همچنین پیگیر تخصیص بودجه ای از وزارت کشور هستیم تا به کمک آن بتوانیم بخشی از مشکل آسفالت این منطقه را حل کنیم.

وی عنوان کرد: درگیر بودن با مشکل آسفالت در شان مردم نیست و آسفالت کردن معابر یک نیاز بسیار مسلم و غیرقابل انکار محسوب می شود.

این مسئول افزود: سهرابیه در گذشته در حوزه خدمات شهری مربوطه نبود اما به دنبال پیگیری ها این منطقه را داخل محدوده خدمات شهری آورده شد و موانع قانونی را از سر راه برداشتیم.

نشستهای مردمی از مهمترین بازوهای آمایش سرزمین است

نماینده مردم کرج عنوان کرد: نشستهای مردمی از مهمترین بازوهای آمایش سرزمین است و طی این نشستها بسیاری از مشکلات مطرح می شود و بیش از قبل با جزئیات این مشکلات آشنا می شویم.

وی خاطرنشان کرد: همچنین پیگیری رفع مشکلات منطقه گرمدره ادامه دارد ضمن اینکه احداث و تکمیل پل زیرگذ این منطقه، بسیاری از مشکلات را حل خواهد کرد و از مشکلات حوزه راه می کاهد.

این مسئول اضافه کرد: از محل سفر رئیس جمهور، اعتباراتی برای گرمدره اختصاص یافته که باید به بهترین نحو هزینه شود و برای هزینه آنها اولویتها را در نظر داشته باشیم.

جمع آوری مخروبه ها و احداث پارکها با جدیت دنبال شود

وی یادآور شد: لازم است جمع آوری مخروبه ها و احداث پارکها در استان البرز با جدیت دنبال شود تا به این ترتیب بر رفاه این منطقه افزوده شود و مردم منطقه از رفاه بیشتری بهره مند شوند.

این مسئول اضافه کرد: بیش از 30 سال از انقلاب می گذرد و با وجود گذشت این سالها دیگر نباید شاهد وجود مشکلاتی از قبیل مشکل آسفالت و مخروبه ها باشیم.