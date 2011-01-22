پیشرفت و عدالت در فضای بدبینی و وحدت شکن بوجود نمی آید

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، حجت الاسلام سید ابراهیم رئیسی عصر شنبه در مراسم معارفه رئیس کل جدید دادگستری استان کرمانشاه که در تالار انتظار این شهر برگزار شد، با اشاره به شاخصه های ویژه دستگاه قضایی در کشور اظهارداشت: حفظ کرامت انسانی متهمین و مجرمین و کشف حقیقت از وظایف اصلی دستگاه قضایی است که باید به جد مورد توجه قرار گیرد.

وی با بیان اینکه ما باید براساس آموزه های دینی و اسلامی یک جامعه الگو برای جهانیان بسازیم، گفت: زمانی که ما با بهره گیری از آموزه های دینی و قرآنی به اجرای عدالت در کشور می پرداختیم کشورهای غربی و مدعی حقوق بشر هنوز در مرحله تعریف جرم و مجرم بودند.

معاون اول قوه قضائیه با تاکید بر این موضوع که باید با نگاه مبتنی بر چشم انداز کلان و برنامه های پنج ساله به مقایسه وضعیت موجود با وضعیت مطلوب پرداخت، اظهار داشت: باید درهر زمان فاصله وضع موجود تا وضع مطلوب را ارزیابی کرد و با در نظرگرفتن برنامه چشم انداز در تلاش برای رسیدن به وضعیت مطلوب بود.

وی با اشاره به تلاش دشمنان نظام برای جلوگیری از پیشرفت و توسعه کشور با ابزار مختلف گفت: دشمنان در اطراف کشور ما حلقه زده اند و نمی خواهند جامعه ایرانی تبدیل به الگویی برای جهانیان شود لذا در چنین شرایطی تنها با همت و تلاش مضاعف است که می توانیم به اهداف والای خود دست یابیم.

معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: مردم میز قضات و مدیران را جایگاه مقدسی که زمانی مولای متقیان (ع) بر آن تکیه زده بود می دانند لذا باید در این جایگاه با انصاف و عدالت حرکت کرد که این تنها انتظار مردم است.

در پایان این مراسم حجت الاسلام علی مظفری بعنوان رئیس کل جدید دادگستری استان کرمانشاه معرفی و از خدمات الهیار ملکشاهی قدردانی شد.