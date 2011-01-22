مصادره نهضت مردمی کشورهای عربی به نام دموکراسی لیبرال غرب

به گزارش خبرنگار مهر در قم، آیت‌الله عباس کعبی عصر شنبه در حاشیه برگزاری همایش مسئولان هیئت‌های مذهبی و مداحان استان در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به پخش صدای اذان از رسانه‌های تونس بعد از 50 سال و اقامه نماز جماعت در این کشور، اظهار داشت: درست است که این خبر از سوی رسانه‌های جمهوری اسلامی پخش شده است اما اقامه شعائر دینی در تونس با سانسور شدید رسانه‌های خبری مواجه شده و این رسانه‌ها هیچ خبری از موج اسلام خواهی مردم تونس را منتشر نمی‌کنند.



وی اضافه کرد: موج گرایش به اهل بیت(ع) و آموزه‌های ائمه اطهار(ع) در کشورهای مصر‏، الجزایر، مغرب، تونس و سودان روند تصاعدی دارد.



آموزه‌های اهل بیت(ع) در سراسر دنیا منتشر شده است



کعبی تصریح کرد: مصر از فراگیری شیعه هراس دارد ولی با این وجود بسیاری از مردم به سمت فرهنگ تشیع گرایش پیدا کردند و خوشبختانه آموزه‌های اهل بیت(ع) در سراسر دنیا منتشر شده است.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه 40 سال پیش تعداد شیعیان در قاهره بسیار اندک بود ولی امروز در حوزه‌ها و دانشگاه‌های قاهره معارف اهل بیت منتشر شده است، تاکید کرد: بعضی از کشورها برای اینکه آموزه‌های اهل بیت(ع) در این کشورها ترویج نشود، روابط دیپلماتیک با ایران برقرار نمی‌کنند.



کعبی با اشاره به مخالفت رسمی زین العابدین بن علی، رئیس جمهور تونس با ترویج شعائر مذهبی در این کشور، افزود: در اثر همین محدودیت‌ها بود که یک رژیم سکولاریستی مبتنی بر فرهنگ آمریکا و فرانسه که ضددین و ضدمذهب هستند‏ بر اثر اعتراضات اجتماعی مردم که ظاهرش بر سر مسئله بیکاری و از این قبیل مطالبات بود از پای درآمد و بن علی به عربستان گریخت.



فرار بن علی حساب شده بود



وی فرار بن علی از تونس را حساب شده عنوان کرد و یادآور شد: این توطئه با مشارکت ارتش این کشور طراحی شد و بن علی دو راه بیشتر نداشت؛ یکی اینکه از تونس فرار می‌کرد و دیگری اینکه در این کشور می‌ماند و سرنگون می‌شد، از این رو تحت حمایت فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها به عربستان فرار کرد.



عضو جامعه مدرسین حوزه علمیه قم به توطئه سرویس‌های اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل در حمایت از حرکت‌های اجتماعی مردم تونس اشاره کرد و یادآور شد: آمریکایی‌ها می‌خواهند نهضت مردمی کشورهای عربی بر ضد استکبار، استبداد و استعمار را به نام دموکراسی لیبرال غرب مصادره کنند چون تاریخ مصرف امثال بن علی گذشته است.



وی با بیان اینکه آنها رسما انقلاب مردم تونس را تائید کردند و می‌خواهند این نهضت‌ها را به نفع خود تمام کنند، تاکید کرد: آنها حتی می‌خواستند از طریق فیس بوک و تویتر و شبکه‌های اجتماعی، برای جمهوری اسلامی هم مدل سازی کنند و برخی افراد داخلی هم به به و چه چه زدند.



دهه آینده دهه شکل‌گیری نظام‌های اسلامی در کشورهای عربی است



کعبی تاکید کرد: آمریکا و صهیونیست‌ها به دنبال این هستند که مطالبات مردمی برای تحقق عدالت بر پایه اسلام را کنترل کنند و این گونه تلقی کنند که مطالبات و عدالت بر پایه مدل غربی به نتیجه می‌رسد.



وی ادامه داد: برپایی نماز جماعت در تونس و بازگشت اسلام‌گراها به این کشور نوید می‌دهد که دهه آینده، دهه شکل‌گیری نظام‌های اسلامی متاثر از انقلاب اسلامی در کشورهای عربی است و دشمنان می‌خواهند این مدل را به تاخیر بیندازند.